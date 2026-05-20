Osijek spašava turski poduzetnik koji već ima tri nogometna kluba?

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Aktualno vodstvo Osijeka, sestra i brat Alexandra i Gabor Vegh, koji su klub preuzeli nakon završetka dugogodišnje mađarske ere, ne oglašavaju se o planovima za budućnost.

Šutnja vodstva Osijeka samoje potaknula lavinu nagađanja o sudbini Bijelo-plavih, a gradom već kruže razni scenariji.

POVEZANO Na Maksimiru će se u zadnjem kolu HNL-a umiroviti čak četvorica igrača?

Kako piše Glas Slavonije, jedna od najintrigantnijih priča vrti se oko turskog poduzetnika Yuksela Yıldırıma. Riječ je o moćnom biznismenu koji već posjeduje tri kluba (Samsunspor, Dunkerque i Amitie), a maštu navijača dodatno raspiruje njegova povezanost s Davorom Šukerom. Legendarni Vatreni dvaput je posjetio Opus Arenu otkako je na čelu kluba Alexandra Vegh, što mnogi vide kao signal za potencijalni turski kapital u Slavoniji.

S druge strane, kao mnogo realnija opcija nameće se “obiteljski spas”. U igru bi se mogao uključiti Gabor Vegh stariji, otac aktualne predsjednice. Riječ je o iskusnom nogometnom zaposleniku i vlasniku tvrtki koje se bave sportskom infrastrukturom. On je već dokazao da zna stabilizirati klubove – mađarski ZTE je izvukao iz krize i s njim uzeo Kup, a pomogao je i slovenskoj Nafti. Njegov ulazak u klub mnogi vide kao sigurnosnu mrežu za njegovu djecu koja trenutačno vode klub.

Potpuna prodaja kluba trenutačno nije izgledna, ali potraga za snažnim strateškim partnerom koji bi riješio očite financijske izazove nameće se kao jedini logičan izlaz za stabilnost NK Osijeka.