SK1 u 20h: Tko će ostati jedina neporažena momčad Eurobasketa?

Podijeli :

xStefanosxKyriazis IPAxSportx via Guliver

Po prvi put od 2003. godine, u finalu ćemo vidjeti dvije momčadi koje prije nisu imale niti jedan poraz na EuroBasketu. Turska i Njemačka odlučit će o 42. pobjedniku Europskog prvenstva, a finale pratite od 20 sati na SK1!

Reprezentacija Njemačke

Njemačka je u glavni grad Latvije došla u specifičnom kontekstu. Izbornik Alex Mumbru imao je zdravstvenih problema, pa ga je zamijenio pomoćni Alan Ibrahimagić. Rijetko viđenom gestom Španjolac je demonstrirao da su odnosi u njemačkoj reprezentaciji na visokoj razini – oporavio se, vratio u momčad, ali je ostavio Ibrahimagića da radi posao koji on radi jako dobro.

Igrači su pozitivno reagirali na smirenog stručnjaka rođenog u Beogradu. Dennis Schroder možda nije središnja figura u NBA ligi, ali je polubog na FIBA ​​terenima. Kreator igre iz Braunschweiga još je jednom potvrdio da je jedan od najboljih igrača 21. stoljeća kada je u pitanju nacionalna košarka.

Franz Wagner raste iz godine u godinu, toliko da su se američki mediji već počeli pitati – hoće li uspjeti prestići Dirka Nowitzkog i postati najveći njemački igrač svih vremena?

Turska

Takav put već je prošao Alperen Sengun. Moglo bi se reći da je već u grupnoj fazi iza sebe ostavio Hidayeta Turkoglua, Mehmeta Okura, Ibrahima Kutluaya i ostale velikane turske košarke u turskoj povijesti.

Do sada na turniru, centar Houston Rocketsa u prosjeku je postizao 20,8 poena, 11 skokova i 7 asistencija, što nitko nije uspio na EuroBasketu od 1995. godine.

Opet, nije on glavna zvijezda momčadi. To priznanje je rezervirano za Ergina Atamana, njegovim vlastitim riječima – najboljeg europskog trenera u posljednjih 10 godina. Što više vremena prolazi, to mu je teže osporiti te hvalisave riječi.

U čemu je Ataman “doktor” svakako je davanje samopouzdanja svojim igračima.

Čeka nas fenomenalno finale, a pratite ga na SK1 od 20 sati!