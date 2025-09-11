Pešić nakon ispadanja Srbije: ‘Igrači su bili nespremni, išli su u crkvu umjesto na trening’

Po povratku u Beograd, u neformalnom razgovoru s bliskim suradnicima i prijateljima spomenuo je probleme u svlačionici, a detalje je prenio srpski Sport Klub.

Pešić je priznao da je tijekom turnira izgubio kontrolu nad svlačionicom te da je glavnu ulogu u održavanju discipline i odnosa preuzeo kapetan Bogdan Bogdanović. Nakon njegove ozljede situacija se dodatno pogoršala, a Srbija je u osmini finala poražena od Finske.

“Gubitak Bogdanovića je bio veliki udarac. Svaki put kad bi se dogodilo nešto unutar tima, Bogdan mi je to rješavao. Izgubio sam ekipu u jednom trenutku.”

Pešić je kao primjer naveo i odlazak pojedinih igrača u crkvu upravo u terminima predviđenim za šuterski trening, spomenuvši pri tome Marka Gudurića, Aleksu Avramovića i Ognjena Dobrića.

“Trenirao sam igrače svih vjeroispovijesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko. Umjesto da idu na šuterski trening, dio tima ode u crkvu na molitvu. Na sve to, neće jesti meso, a neophodna im je energija.”

Pešić je dodao i da je Nikola Jokić na pripreme stigao s viškom kilograma, no kako je imao veliki učinak u napadu, nije mu upućivao primjedbe.

“Što da mu kažem? Pogledaj što smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao s viškom kilograma. 10 od 12 igrača su došli nespremni. Samo su Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli spremni.”

