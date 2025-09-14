Novo veliko priznanje za suca iz susjedstva u finalu Eurobasketa

Podijeli :

Turska i Njemačka se od 20 sati susreću u finalu ovogodišnjeg Eurobasketa koje pratite na SK1.

FIBA je odlučila da sudačku trojku čine Ademir Zurapović, Matthew Leigh Kallio i Yohan Rosso.

Veliko je priznanje tako stiglo košarkaškom sucu iz Tuzle, obzirom da se od 45 sudaca koji su sudjelovali na turniru upravo on našao među onima koji imaju čast vođenja finalne utakmice.

Zurapović je sudio i polufinale Olimpijskih igara u Parizu između SAD-a i Srbije. Ovo mu je drugi put da sudi finale Eurobasketa, što mu je uspješno pošlo za rukom i 2022. godine, kada je Španjolska svladala Francusku.