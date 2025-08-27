Legendarni Pešić i nekoliko ‘nabrijanih’ izazivača

Podijeli :

AP Photo/Michael Conroy)

Iako nema Hrvatske za sve ljubitelje europske košarke stiže 20 dana uzbuđenja. Počinje 42. Europsko prvenstvo i košarci. Uz mnoštvo velikih igrača, sjajnih momčadi, vidjet ćemo obračune i sjajnih trenerskih imena. Sve utakmice možete pratiti u programima Sport Kluba.

Međutim, kako žargon kaže da NBA ligom vladaju igrači, a Europa je teren na kojem se ispituju treneri, moglo bi se reći da će nadolazeće kontinentalno prvenstvo biti pravi “šahovski” turnir vrhunskih izbornika koji u nekim slučajevima predstavljaju čak i veće zvijezde od bilo kojeg igrača određenih reprezentacija.

Naravno, nema izbornika koji može da se pohvaliti takvim vjekom trajanja i takvim uspjesima kakve je ostvario Svetislav Pešić. Popularni Kari je trenersku karijeru počeo još davne 1982. druge, osvojio je pregršt domaćih i europskih titula, ali glavni pečat je sve ono što radi kroz reprezentativne selekcije. Osvojio je je Pešić sa Jugoslavijom upravo posljednje zlato sa evropskih prvenstava, bila je tu i svjetska titula sa Plavima iz 2002, kao i planetarno srebro sa Srbijom na Filipinima pre dvije godine i na kraju posljednja velika medalja (brončana) do koje su Orlovi stigli lane na Olimpijskim igrama u Parizu.

Kako god ovaj turnir završio, za neke će vjerojatno biti posljednji u međunarodnoj karijeri. Sergio Scariolo odlučio se povući s mjesta izbornika Španjolske nakon 10 godina, a upravo je talijanski stručnjak sinonim za uspjeh Furije u 21. stoljeću. Kao izbornik, Scariolo je Španjolskoj donio osam medalja s velikih natjecanja, od čega pet zlatnih (četiri s Europskog prvenstva i po jednu sa Svjetskog prvenstva), dvije brončane (po jednu s Olimpijskih igara i Kontinentalnog prvenstva), kao i titulu olimpijskog viceprvaka iz Londona 2012. godine.

Odabrao je stručnjaka iz Brescije da se posveti radu u klubu, odnosno da vrati Real Madrid na pobjednički put, ali prije toga mora obaviti delikatan zadatak s Furijom. Španjolska je aktualni prvak Europe, međutim, na Eurobasket dolaze s puno kadrovskih problema, pomlađenom momčadi i nakon dugog niza godina nisu favoriti u natjecanju. Međutim, ako je neki trenerski um sposoban iznenaditi, stvoriti nešto neočekivano i odvesti momčad u neslućene visine, onda je to svakako karizmatični Talijan.

Na turniru će biti i oni treneri koji tek trebaju postići velike stvari u reprezentacijama, budući da su dugo u klupskoj košarci i imaju uspjeha, a u prvom planu su Ergin Ataman i Luka Banchi. Šef struke Panatinaikosa sjeo je za kormilo Turske 2022. godine i jedini rezultat koji ima sa velikih natejcanja je 10. mesto na Eurobasketu. Pred Atamanom je zadatak da sve ono što radi na klupskoj prenese i na reprezentativnu scenu. Turska konačno ima momčad sastavljenu od vrhunskih igrača, kao što su Alperen Şengün, Cedi Osman, Shane Larkin Međutim na lukavom stručnjaku je da u 12 divova vrati pobjednički mentalitet koji je odavno izgubljen jer Turci nemaju medalju još sa velikih takmičenja još od SP-a 2010.

Što se tiče Banchija, Talijan se ne može svrstati u red najvećih trenerskih asova, ali i te kako raste iz godine u godinu, baš kao i njegove ekipe. Uspio je prošle sezone da od posrnulog Efesa napraviti ekipu koju je malo dijelilo od FF u Abu Dabiju, a sa Letoncima je napravio ozbiljan kontinuitet. Istina, nisu momci s Baltika uspjeli da se plasiraju na prethodno EP 2022. jer je iskusni stručnjak u toku kvalifikacija preuzeo selektorsku funkciju, ali je zato Letonija na planetarnoj smotri zauzela visoko peto mjesto. Sada je motiv još veći jer će Riga biti domaćin završnice kontinentalnog prvenstva, a ekipa koja se dugo gradila ima povijesnu priliku da napravi iskorak i osvoji kod kuće prvu medalju.

Nismo zaboravili na Vasilisa Spanulisa. Naosvajao se legendarni Bili svega i svačega kao igrač pogotovo na klupskom nivou, a bilo je i reprezentativnih uspjeha. Može se reći da se Spanulis ogromnim koracima dokazuje i kao trener jer je u sezoni 2023./24. odveo Peristeri na FF FIBA Lige prvaka, tako se na najbolji mogući način preporučio najprije za mjesto izbornika Grčke, a potom i za trenera Monaka sa kojim je stigao do finala Eurolige. Debi na velikim natjecanjima kao izbornik imao je prošle godine kada je na Olimpijskim igrama u Parizu sa Grcima osvojio osmo mjesto.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.