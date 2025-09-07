Izbornik Srbije nakon debakla: ‘Ja ostavke ne dajem. Nije ovo nogomet, ovo je košarka’

Podijeli :

Košarkaši Srbije vratili su se u svoju domovinu nakon ispadanja u osmini finala Eurobasketa, a medijima se obratio izbornik Svetislav Pešić.

Reprezentacija Srbije stigla je u Beograd, a novinarima se na aerodromu „Nikola Tesla“ obratio izbornik Svetislav Pešić.

Upitan je o ostavci.

“Ja ostavke nikada ne dajem. Zašto ostavke? Došao sam ovdje napraviti ono što sam i napravio. Nakon Olimpijskih igara nitko nije htio, ja sam prihvatio prije svega iz odgovornosti prema igračima. Imamo dogovor do kraja rujna. Sjesti ćemo, razgovarat ćemo, ja sam uvijek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i angažmana. Ovo nije nogomet nego košarka, ostavke se ne daju i nema razloga da se daju”, rekao je Pešić.

Kazao je kako još ne razmišlja o daljnjim planovima.

“Nitko ne priča o planovima, ili barem ja ne pričam o planovima. Bili smo potpuno posvećeni i koncentrirani na ovo Europsko prvenstvo. Sada ćemo sljedećih dana sjesti s odgovornima u savezu, realno analizirati gdje i kako, u kojem smjeru idemo dalje i gdje je bio problem.”

Ponovno se osvrnuo na priču o virusu, koju je spomenuo i na konferenciji za medije nakon utakmice protiv Finske.

“Samo sam onako usput rekao da ne bi ispalo kao neki izgovor ili opravdanje. Većina igrača je posljednjih nekoliko dana živjela s ozljedama koje su se stalno obnavljale, ostaci jedne duge lige. Uvukla se bolest, virus je zahvatio nekoliko igrača.”