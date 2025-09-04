Izbornik BiH košarkaša: Pobjedu posvećujem supruzi i djeci s kojima ne živim već pet godina

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je osminu finala EuroBasketa. U odlučujućem susretu za plasman dalje momčad Adisa Bećiragića svladala je Gruziju sa 84:76. Do novog trijumfa BiH je predvodio Jusuf Nurkić, koji je upisao double-double učinak od 15 poena i 12 skokova.
Bećiragić je na konferenciji za medije mnogima zahvalio na podršci. “Pozdrav svima koji vole ovu državu i ovu reprezentaciju. Prvo bih zahvalio Bogu, onda igračima i stožeru koji su radili 24 sata dnevno. Pobjedu bih poklonio supruzi Aidi s kojom imam četvero djece i s kojima ne živim godinama.
Već pet godina ne živim s njima, oni podnose sav teret, osobito moja žena, koja je s četvero djece u stranoj zemlji. Hvala i sestri Zehri, koja je uvijek s nama”, rekao je 55-godišnji Bećiragić, koji je u trenerskoj karijeri vodio Kepez Belediyespor, Darussafaku, Gaziantep i druge klubove te reprezentacije Iraka i BiH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!