Izbornik BiH košarkaša: Pobjedu posvećujem supruzi i djeci s kojima ne živim već pet godina

Podijeli :

FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je osminu finala EuroBasketa. U odlučujućem susretu za plasman dalje momčad Adisa Bećiragića svladala je Gruziju sa 84:76. Do novog trijumfa BiH je predvodio Jusuf Nurkić, koji je upisao double-double učinak od 15 poena i 12 skokova.

Bećiragić je na konferenciji za medije mnogima zahvalio na podršci. “Pozdrav svima koji vole ovu državu i ovu reprezentaciju. Prvo bih zahvalio Bogu, onda igračima i stožeru koji su radili 24 sata dnevno. Pobjedu bih poklonio supruzi Aidi s kojom imam četvero djece i s kojima ne živim godinama.