Imamo sve polufinaliste Eurobasketa, evo gdje i kad pratiti borbu za medalje!

Još samo četiri utakmice ostale su do kraja Europskog prvenstva. Četiri utakmice koje direktno odlučuju o tome tko će osvojiti medalje na Eurobasketu koje možete gledati na kanalima Sport Kluba.
U srijedu su u Xiaomi Areni odigrana posljednja dva dvoboja četvrtfinala i sada znamo oba polufinalna para.
FIBA je na svojoj službenoj stranici objavila da će datumi polufinala biti sljedeći:
– Petak, 16.00: Njemačka – Finska (SK1)
– Petak, 20.00: Grčka – Turska (SK1)
Ostaje za vidjeti tko će osvojiti medalje na 42. Eurobasketu. Za razliku od nekih prethodnih izdanja, neće biti doigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru.
Aktualno Europsko prvenstvo nema kvalifikacijski značaj za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, budući da utakmice u kojima će se reprezentacije natjecati za Mundobasket počinju već u studenom.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!