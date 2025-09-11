Imamo sve polufinaliste Eurobasketa, evo gdje i kad pratiti borbu za medalje!

Podijeli :

xStefanosxKyriazis IPAxSportx via Guliver

Još samo četiri utakmice ostale su do kraja Europskog prvenstva. Četiri utakmice koje direktno odlučuju o tome tko će osvojiti medalje na Eurobasketu koje možete gledati na kanalima Sport Kluba.

U srijedu su u Xiaomi Areni odigrana posljednja dva dvoboja četvrtfinala i sada znamo oba polufinalna para.

FIBA je na svojoj službenoj stranici objavila da će datumi polufinala biti sljedeći:

– Petak, 16.00: Njemačka – Finska (SK1)

– Petak, 20.00: Grčka – Turska (SK1)

Ostaje za vidjeti tko će osvojiti medalje na 42. Eurobasketu. Za razliku od nekih prethodnih izdanja, neće biti doigravanja za plasman od petog do osmog mjesta na turniru.

Aktualno Europsko prvenstvo nema kvalifikacijski značaj za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, budući da utakmice u kojima će se reprezentacije natjecati za Mundobasket počinju već u studenom.