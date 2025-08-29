Domaćin Latvija teškom mukom do pobjede protiv Estonije na EuroBasketu

Podijeli :

via Guliver

Domaćin ovogodišnjeg Eurobasketa košarkaša Latvija ostvarila je prvu pobjedu u skupini A u Rigi svladavši u dvoboju 2. kola susjednu Estoniju sa 72:70.

Kristaps Porzingis je sa 26 poena predvodio Latviju, dok su Artur Konontsuk i Matthias Tass ubacili po 13 za Estoniju.

Bila je to izrazito nekvalitetna utakmica u kojoj je Latvija u konačnici bila manje slab suparnik. Estonija je imala prednost većim tijekom utakmice, tijekom druge četvrtine u dva navrata i 10 razlike (27:17, 29:19), a sredinom treće četvrtine bilo je još uvijek opipljivih 52:44 za Estoniju.

No, nakon trice Kullamaea za vodstvo 61:54 2:33 minuta prije kraja treće četvrtine pa sve do trice istog igrača za 64:66 1:51 minuta prije kraja četvrtog dijela utakmice Estonija nije postigla niti jedan poen što je Latvija iskoristila da serijom 12:0 preuzme kontrolu rezultata.

Latvija je devet od tih 12 poena postigla u zadnje dvije minute treće četvrtine dok je prva polovica zadnje četvrtine protekla u nizu očajnih akcija oba sastava. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da su prvi koševa u četvrtoj četvrtini postignuti nakon čak 5:07 minuta igre.

Latvija je sada na omjeru pobjeda i poraza 1-1, dok je Estonija na 0-2.

Ranije u petak je Turska ostvarila i drugu pobjedu u skupini A nadigravši Češku sa 92:78. Alperen Sengun je uvjerljivo bio najbolji igrač utakmice s 23 poena, 12 skokova i devet asistencija. Cedi Osman je ubacio 21 poen, a Ercan Osmani je dodao 16 poena. Martin Peterka je s 23 poena bio jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom.

Turci su s dvije pobjede na vrhu ljestvice, a Česi na dnu s dva poraza.

U ovoj skupini će u petak još igrati Srbija – Portugal.