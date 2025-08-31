Bogan Bogdanović zbog ozljede propušta ostatak EuroBasketa

Podijeli :

AP Photo/Michael Conroy via Guliver Images

Bogdan Bogdanović, jedan od ključnih igrača i kapetan košarkaške reprezentacije Srbije, zbog ozljede više neće nastupati na Europskom prvenstvu. Srpski mediji vijest o njegovoj rupturi mišića stražnje lože opisuju kao šok i ispunjenje najcrnjih slutnji.

Ozljeda se dogodila pred kraj prvog poluvremena susreta protiv Portugala, u kojem je Srbija slavila rezultatom 80:69. Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za stražnju ložu i odmah napustio igru, a na teren se više nije vratio.

Iskusni šuter, koji od 2017. nastupa u NBA ligi (za Sacramento, Atlantu i LA Clipperse), u utakmici protiv Estonije ubilježio je 11 poena i sedam asistencija, dok je protiv Portugala do poluvremena upisao sedam poena. Prošlu NBA sezonu završio je s prosjekom od 10.8 poena igrajući za Hawkse i Clipperse.

Srbija je zasad neporažena na EuroBasketu, a u skupini je još čekaju dvoboji protiv Češke i Turske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.