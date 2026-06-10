Ako Hrvatska ne osvoji prvo mjesto u skupini, mogli bi imati najteži ždrijeb u povijesti SP-a

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Bosnjakovicx via Guliver Image

U četvrtak u 21 sat započinje najveće izdanje Svjetskog prvenstva dosad, prvo na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija. Hrvatska će svoj premijerni nastup imati 17. lipnja od 22 sata protiv Engleska, dok se u skupini L još nalaze Gana i Panama.

Prošireni format natjecanja donosi i promjene u sustavu prolaska dalje. U nokaut-fazu plasirat će se ukupno 32 reprezentacije – po dvije najbolje iz svake skupine te osam najuspješnijih trećeplasiranih momčadi. Zbog toga Hrvatska ima dobre izglede za prolazak skupine, no put prema završnici mogao bi biti vrlo zahtjevan.

Skupina L zanimljiva je i zbog toga što su već poznata dva od tri moguća križanja u nokaut-fazi. Ako Hrvatska završi na drugom mjestu, u šesnaestini finala igrala bi protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K, u kojoj se nalaze Portugal, Kolumbija, Uzbekistan i DR Kongo. Prema predviđanjima, upravo bi Kolumbija mogla završiti na toj poziciji.

U slučaju da Vatreni budu treći, ali se ipak plasiraju među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čeka ih još teži izazov. Tada bi za protivnika dobili pobjednika skupine K, a najveći favorit za osvajanje te skupine je Portugal.

Najpovoljniji rasplet za hrvatsku reprezentaciju bio bi osvajanje prvog mjesta u skupini. U tom slučaju protivnik u šesnaestini finala stigao bi iz kruga trećeplasiranih reprezentacija skupina E, H, I, J ili K, što bi potencijalno omogućilo nešto lakši ulazak u nokaut-fazu.

S druge strane, svaki plasman ispod prvog mjesta mogao bi znatno otežati nastavak natjecanja. Kao drugoplasirana reprezentacija Hrvatska bi već u prvoj eliminacijskoj utakmici mogla igrati protiv Kolumbije ili čak Portugala, a nakon toga na putu bi joj se mogla naći i Španjolska, koja se ubraja među glavne favorite za naslov.

To znači da bi izabranici Zlatka Dalića već prije četvrtfinala mogli naići na nekoliko reprezentacija iz samog svjetskog vrha. Kada se tome doda i zahtjevna skupina s Engleskom te tradicionalno neugodnom Ganom, jasno je da ždrijeb ovoga puta nije bio osobito naklonjen hrvatskoj reprezentaciji.