Merlier osvojio drugu etapu u nizu na Tour de Franceu

Belgijanac Tim Merlier (Soudal Quick-Step) pobjednik je osme etape Tour de Francea, a na ruti od Perigueuxa do Bergeraca (180,4 km) proslavio je drugu uzastopnu pobjedu, nakon što je u petak pobijedio u sprintu u Bordeauxu.
Sprinteri su se treći put borili za pobjedu na ovogodišnjem Touru, a Merlier je još jednom, unatoč tehničkoj završnici, dokazao da je trenutno nenadmašan u sprintevima. Ovaj 33-godišnjak je za duljinu bicikla pobijedio Eritrejca Biniama Girmaya (NSN) i Nizozemca Olava Kooija (Decathlon CMA CGM), zabilježivši 74. pobjedu u karijeri i petu u etapama Tour de Francea.
Slovenski as Tadej Pogačar sigurno je prošao ciljnu liniju i ostao vodeći u ukupnom poretku.
Nakon iznimne pobjede u četvrtak u Pirinejima, slovenski as i dalje ima prednost od 2:42 minute ispred Danca Jonasa Vingegaarda, dok njegov momčadski kolega iz Meksika, Isaac del Toro, zaostaje 3:27 minuta.
8. Etapa: Perigueux – Bergerac (180,4 km):
1. Tim Merlier (BEL) Soudal 3:52:50 sati. –
2. Biniam Girmay (ERI) NSN –
3. Olav Kooij (NIZ) isto vrijeme. D
Ukupno:
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE 28:49:07 sati –
2. Jonas Vingegaard (DAN) Visma +2:42 min. –
3. Isaac del Toro (MEK) UAE +3:27.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!