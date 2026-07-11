Merlier osvojio drugu etapu u nizu na Tour de Franceu

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Belgijanac Tim Merlier (Soudal Quick-Step) pobjednik je osme etape Tour de Francea, a na ruti od Perigueuxa do Bergeraca (180,4 km) proslavio je drugu uzastopnu pobjedu, nakon što je u petak pobijedio u sprintu u Bordeauxu.