Pogačar povećao prednost na Tour de Franceu

Tadej Pogačar osigurao je svoju treću etapnu pobjedu na Tour de Franceu 2026. slaveći na cilje 10. etape na skijalištu Lioran u Massif Centralu i dodatno povećavši svoje vodstvo u generalnom plasmanu.

Slovenac je napao 15.5 km od cilja ove 10. etape, na posljednjem dijelu vrlo strmog Col du Pertusa, sustigavši ​​Ekvadorca Richarda Carapaza, koji je bio u bijegu, te prešao ciljnu liniju 32 sekunde ispred Belgijanca Remca Evenepoela i 34 sekunde ispred Francuza Paula Seixasa, koji je još jednom pružio zapanjujuću izvedbu.

27-godišnji slovenski as imao je loše uspomene s ove etape, prije dvije godine tamo je napao,, stekavši dobrih 20 sekundi prednosti, ali ga je Vingegaard sustigao na prijevoju Pertus, a zatim ga je prestigao u sprintu do cilja u Le Lioranu.

Drugi u generalnom plasmanu, Jonas Vingegaard, završio je tek sedmi, 44 sekunde iza Pogačara.

U ukupnom poretku, Pogačar sada ima 3:36 minuta prednosti ispred Vingegaarda i 4:06 minuta prednosti ispred Evenepoela.

Pogačaru je ovo 24. etapna pobjeda na Touru, čime je na petom mjestu na listi svih vremena.