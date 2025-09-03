Propalestinski prosvjednici prekinuli 11. etapu Vuelte, a ministrica traži izbacivanja izraelske momčadi

Podijeli :

Jedanaesta etapa biciklističke utrke po Španjolskoj prekinuta je iz sigurnosnih razloga tri kilometara prije cilja zbog propalestinskih prosvjednika koji su izazvali nerede na cilju u Bilbau.

Etapa u dužini od 157.4 km, koja je započela i trebala je završiti u Bilbaou, prekinuta je tri kilometara prije cilja, nakon što su propalestinski prosvjednici uzrokovali nerede na cilju u Bilbau. Srušili su dio zaštitnih ograda i preplavili cestu nakon čega više nije bilo uvjeta za sigurno završavanje etape. Posvjed je bio usmjeren protiv izraelske momčadi Israel-Premier Tech i njezine prisutnosti na utrci.

Etapa je tako završila bez pobjednika, a vremena su zamrznuta tri kilometra od cilja. Međutim, rezultati će biti uračunati u opći poredak.

“Zbog nekih incidenata na cilju, odlučili smo mjeriti vrijeme tri kilometra prije cilja”, objavio je direktor utrke na Radiju Vuelta.

“Nećemo imati pobjednika etape. Dodijelit ćemo bodove za brdsku klasifikaciju i međusprint, ali ne na cilju,” dodao je.

Prije etape, Udruga profesionalnih biciklista (CPA) pozvala je na bolju sigurnost na Vuelti nakon niza incidenata u koje su već bili uključeni prosvjednici protiv izraelske ekipe.

“Bio je to razgovor između nas i organizacije. Mi, vozači, znamo da su organizatori u posljednjih nekoliko tjedana činili sve što su mogli,” kazao je talijanski biciklist Elia Viviani za Cyclingnews i The Cycling Podcast.

“Očito je da ako postoji situacija koja je opasna za peloton, trebali bismo nešto odlučiti. Ali kao što je organizacija rekla, ne znamo što će se dogoditi, vidjet ćemo kako će ići,” dodao je.

Tehnički direktor Vuelte, Kiko Garcia kazao je za Radio Marcu kako je za sve ovo bio težak dan.

“Bio je to težak dan za sve, kao što možete zamisliti. Znali smo da bi moglo biti prosvjeda. Iznenadila nas je gužva i strka na cilju. Shvatili smo to na prvom prijelazu i morali smo reagirati. Postojale su dvije mogućnosti: otkazati sve ili prirediti navijačima najveći mogući spektakl. Imali smo točku mjerenja vremena tri km od cilja i to je bilo najbolje rješenje, naravno bez pobjednika etape.”

Direktor Vuelte Javier Guillen naznačio je da će organizatori podnijeti prijavu policiji, opisujući demonstracije kao “čin nasilja”.

Međutim, španjolska ministrica mladih Sira Rego naknadno je ocijenila “apsolutno neprihvatljivim” ovaj “mirni” prosvjed opisati kao nasilan protiv ekipe koju podržava država optužena za “sustavno nasilje” u Pojasu Gaze.

Ministrica Rego je pozvala direktora utrke da izbaci izraelsku ekipu i dopusti nastavak demonstracija.

Još uvijek nema službene potvrde vremena od strane organizacije, no crvena majica vodećeg trebala bi ostati kod Danca Jonasa Vingegaarda.

“Želio sam pobijediti u etapi, jer moj sin danas slavi prvi rođendan. Tim je cijeli dan naporno radio za ovo, ali na kraju je šteta što nismo dobili priliku za to. Mislim da je policija odradila dobar posao. Pokušali su nas jednom zaustaviti na usponu, ali smo se provukli. Inače sam se osjećao sigurno tijekom etape,” rekao je Vingegaard nakon etape.