Samo na SK: Kreće ludilo njemačke druge lige, evo tko su favoriti za povratak u Bundesligu

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Eibner-Pressefoto Florian Wiegand EP_FWD via Guliver Images

Malo koji nogometni fanatik ne gaji istinsku strast prema 2. Bundesligi. Popularna 'Zweita' donosi nam neodoljivu nogometnu romantiku, a vraća nam se večerašnjim ogledom Bochuma i Herthe (20:30h, SK1). I ove sezone utakmice ekskluzivno gledajte u programu Sport Kluba.

U spoju etabliranih teškaša, posrnulih velikana i iznimno ambicioznih klubova u usponu, utrka za ulazak u elitni rang njemačkog nogometa u sezoni 2026./27. nudi sve sastojke za jednu od najdramatičnijih priča europskog nogometa. U nastavku donosimo detaljan pregled momčadi na koje valja obratiti posebnu pozornost, prema analizi službene stranice Bundeslige.

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Wolfsburg

Nakon čak 29 uzastopnih sezona u Bundesligi, Wolfsburg je u svibnju pretrpio šokantno ispadanje. Sada “Vukovi” ciljaju isključivo na ekspresan povratak među elitu.

“Svjesni smo da nas svi smatraju favoritima, no najprije moramo zavrnuti rukave i prionuti na posao”, poručio je Dieter Hecking prilikom preuzimanja funkcije sportskog direktora u lipnju, nakon što je do samog kraja prošle sezone vodio prvu momčad s klupe.

Ako tako tvrdi iskusni Hecking, tko smo mi da mu proturječimo? Pred novim strategom Tobiasom Stroblom ipak nije jednostavan zadatak. Hecking je potvrdio znatne kadrovske promjene u taboru prvaka iz 2009. godine, uzrokovane odlascima ključnih igrača poput Konstantinosa Koulierakisa, Patricka Wimmera, Jonasa Winda, ali i našeg Lovre Majera koji je otišao u atenski AEK.

Izgubljenu kvalitetu klub je nastojao nadoknaditi angažiranjem Haukea Wahla, Fabiana Reesea, Roberta Glatzela i Elvisa Rexhbecaja — imena koja donose prijeko potrebno iskustvo — dok je mladenačku energiju u svlačionicu unio Muhammed Damar. Usto, Glatzel garantira dokazanu golgetersku klasu u drugoligaškom okruženju.

Neporažen u pripremnom razdoblju, Strobl s velikim entuzijazmom ulazi u izazov vođenja “Vukova” u 2. Bundesligi:

“Osjećamo da smo u potpunosti spremni za početak prvenstvene utrke”, istaknuo je nakon uvjerljive pobjede (3:1) protiv Telstara.

Hannover 96

Ako izuzmemo klubove koji su tek ispali iz prve lige, Hannover se ističe kao najzreliji pretendent na plasmane koji vode u Bundesligu. Prošle im je sezone elita izmaknula za dlaku — završili su četvrti, sa samo dva boda zaostatka za drugoplasiranim Elversbergom.

Predvođen u napadu Benjaminom Källmanom, strijelcem 14 prvenstvenih pogodaka u sezoni 2025./26., Hannover je tijekom ljeta bio izuzetno aktivan na tržištu. Recept za iskorak potražili su u dovođenju vratara Pascala Loretza iz Luzerna, Jeana Hugoneta iz Magdeburga te Taycana Etçibaşıja iz druge momčadi Borussije Dortmund. Hendikep za momčad svakako predstavlja odlazak kapetana Enza Leopolda u prvoligaški tabor Borussije Mönchengladbach.

Pod vodstvom trenera Christiana Titza, koji ulazi u svoju drugu punu sezonu na klupi, “96-ice” se opravdano nadaju prekidu sedmogodišnjeg posta i povratku tamo gdje poviješću pripadaju.

St. Pauli

Kada se St. Pauli posljednji put natjecao u drugoligaškom društvu, aktualni menadžer Brightona Fabian Hürzeler odveo ih je do senzacionalnog naslova i promocije. Zadatak da ponovi taj pothvat povjeren je novom kormilaru Marcelu Rappu, stručnjaku koji je u elitni rang već uspio uvesti Holstein Kiel.

Odlazak kapetana Jacksona Irvinea, uz veznjaka Daniela Sinanija i pouzdanog vratara Nikole Vasilja, zasigurno će oslabiti momčad. No, ključan Rappov potez bilo je zadržavanje nositelja igre — švedskog reprezentativca Erica Smitha te provjerenog strijelca Martijna Kaarsa. Kaars je u sezoni 2024./25. postigao čak 19 pogodaka za Magdeburg, dok je za St. Pauli u samom otvaranju prošle sezone već upisao dva pogotka u tri susreta.

Heidenheim

Drugi novopečeni drugoligaš u fokusu jest Heidenheim, momčad koja je u završnici sezone 2025./26. zamalo izvela čudesan bijeg od ispadanja. Pod vodstvom vizionara Franka Schmidta slavili su u tri od posljednjih pet utakmica, uz čvrst remi protiv moćnog Bayern Münchena.

Inače, neumorni Schmidt ulazi u svoju čak 19. sezonu na klupi Heidenheima, a jubilarnu 10. u drugom rangu njemačkog nogometa.

“Nitko nema razloga za strah”, odvažno je poručio 52-godišnji stručnjak nakon potvrde ispadanja. “Već smo pokazali kako smo sposobni ekspresno analizirati situaciju i napraviti potpun reset. Podrška i reakcija naših navijača daju nam nepresušnu snagu i samopouzdanje.”

Štedljivi u dovođenju zvučnih imena, Heidenheim se pojačao Paulom Hennrichom iz druge momčadi Hoffenheima te Marcelom Costlyjem iz Ingolstadta — autorom 18 pogodaka i 10 asistencija u prošlosezonskoj 3. Ligi. Najvažnije pojačanje zapravo je ostanak provjerenog strijelca Budua Zivzivadzea.

Napomenimo i kako je u rosteru momčadi mladi hrvatski veznjak Marko Zrilić (18).

Hertha Berlin

Kao autentični velikan njemačkog nogometa, Hertha ne ulazi u sezonu s idealnim pripremim raspoloženjem, poglavito nakon ljetnih odlazaka čuda od djeteta Kenneta Eichhorna, vratara Tjarka Ernsta te krilnog napadača Fabiana Reesea.

Ipak, stabilizacija momčadi na sedmom mjestu u završnici prošlog prvenstva unijela je novu dozu optimizma pred borbu za povratak u elitni rang. Schalke je već utabao put oporavka – preostaje za vidjeti može li Hertha slijediti isti scenarij. Strateg Stefan Leitl čovjek je kojemu je povjeren zadatak vratiti berlinskog diva na stare staze slave.

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U sezonu ulaze predvođeni novim kapetanom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Josipom Brekalom, koji je u ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub otkrio u kakvoj je formi i što možemo očekivati od Herthe u novoj sezoni.

Kaiserslautern

Šesto mjesto “Crvenih vragova” označilo je blagi napredak u odnosu na prethodne sezone, no u taboru Kaiserslauterna ove sezone ciljaju na konačni iskorak prema samome vrhu.

Glavni trener Torsten Lieberknecht od dolaska u travnju 2025. godine odrađuje iznimno stabilan i sustavan posao. Uz podršku kultnog Fritz-Walter-Stadiona kapaciteta 49.000 mjesta, koji je u pravilu rasprodan do posljednjeg mjesta, Kaiserslautern ima zastrašujuću prednost domaćeg terena koju namjerava u potpunosti iskoristiti.

Za hrvatske ljubitelje 2. Bundeslige, gledanje Kaiserslauterna ima poseban začin u Ivanu Prtajinu, bivšem napadaču Hajduka koji u sezonu ulazi kao udarna igla Lieberknechtove momčadi, a u kadru je i U-19 reprezentativac Hrvatske Ivan Knežević.

Darmstadt 98

Iako su “Ljiljani” tijekom ljetnog prijelaznog roka ostali bez udarnog napadačkog dvojca IsacLidberg – Fraser Hornby, momčad Darmstadta i dalje slovi za jednog od najozbiljnijih kandidata za plasman u top 3. Na putu prema elitnom rangu važnu ulogu mogao bi odigrati i hrvatski stoper Matej Maglica (27), koji je, zanimljivo, u dvije sezone i 48 nastupa zabio čak šest golova.

Glavni adut kluba leži u kontinuitetu struke — trener Florian Kohfeldt čvrsto drži kormilo još od rujna 2024. godine.

“Izgradili smo autentično i čvrsto zajedništvo”, naglasio je Kohfeldt nakon uvjerljive pripremne pobjede (7:2) protiv Sonnenhof Großaspacha. “Izuzetno sam ponosan na atmosferu unutar svlačionice — to je nešto što ne možete stvoriti preko noći ili kupiti novcem”.

Iako je njegova momčad prošle sezone zaostala deset bodova za pozicijama koje vode u Bundesligu, u svojim najboljim izdanjima Darmstadt je sposoban nadigrati bilo kojeg suparnika u ligi.

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