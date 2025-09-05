Završena 13. etape Vuelte: Danac i dalje vodeći

Podijeli :

Portugalski biciklist Joao Almeida (UAE Emirates-XRG) pobjednik je 13. etape "Vuelta a Espane" vožene od Cabezon de la Sala do vrha uspona na L'Angliru u dužini od 202.7 kilometara, dok je Danac Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) drugim mjestom u etapi zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Vozači su u petak pred sobom imali jedan od najtežih dana na ovogodišnjoj “Vuelti” s obzirom da je l’Angliru možda i najteži uspon u svijetu biciklizma, dugačak je 12.4 kilometara s prosječnim nagibom od 9.8 posto, ali na nekim dijelovima taj je nagib i 24 posto, pa je pobjeda na vrhu tog uspona od velikog prestiža.

Stoga je od početka etape bilo jasno kako će u glavnim ulogama biti konkurenti za ukupnu pobjedu, a kada je glavna skupina stila na l’Angliru na čelo je izašla momčad UAE Emirates-XRG koja je diktirala tempo za svog kapetana Almeidu. U posljednjih pet kilometara Almeida je sam preuzeo čelo utrke i uspio je “slomiti” sve konkurente osim Vingegaarda koji se “zalijepio” za njegov zadnji kotač te ostao tamo sve do cilja.

Stoga je Almeida smanjio svoj zaostatak za Vingegaardom u ukupnom redoslijedu samo za četiri sekunde jer je kao etapni pobjednik dobio 10 sekundi bonifikacije, a Danac je za drugo mjesto u etapi dobio šest sekundi bonusa.

Osam etapa prije kraja utrke Vingegaard ima 46 sekundi bolje vrijeme od Almeide, dok treći Britanac Tom Pidcock (Q36.5), koji je u 13. etapi bio sedmi sa 1:16 minuta zaostatka, za Vingegaardom zaostaje 2:18 minuta.

Utrka traje do 14. rujna.