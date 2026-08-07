Hajduk poslao Skoku na posudbu: Ostaje u SHNL-u

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Noa Skoko (20) iduću će sezonu provesti na posudbi u Rudešu. Hajduk i zagrebački klub dogovorili su suradnju prema kojoj će talentirani veznjak pokušati skupiti veću minutažu i nastaviti svoj razvoj.

Skoko se prošle sezone nije uspio nametnuti u prvoj momčadi Hajduka. Upisao je 12 nastupa u svim natjecanjima i ukupno proveo 456 minuta na terenu, a dolaskom Gonzala Garcije pao je u drugi plan.

Hajduk je službeno potvrdio odlazak mladog veznjaka na posudbu.

“Noa Skoko aktualnu sezonu provest će na posudbi u Rudešu. HNK Hajduk i zagrebački klub postigli su dogovor o posudbi 20-godišnjeg veznjaka koji se danas i službeno priključio novoj momčadi.”

Skoko je u Hajduk stigao iz Australije, gdje je prošao dio nogometnog razvoja, a prvo je nastupao za juniorsku momčad splitskog kluba. Seniorski debi upisao je u travnju 2024. godine, kada je Hajduk na Poljudu svladao Rudeš s uvjerljivih 5:1.

Za prvu momčad Hajduka ukupno je odigrao 17 službenih utakmica, a u aktualnoj sezoni nastupio je i u europskim kvalifikacijama, kada je odigrao 64 minute u gostujućoj utakmici protiv Žiline.

U Rudešu će imati priliku dobiti veću ulogu i kontinuitet nastupa, što bi mu trebalo pomoći u daljnjem razvoju i povratku u konkurenciju za mjesto u Hajdukovoj momčadi.