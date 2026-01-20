WRC će opet biti u Hrvatskoj, evo na kojim lokacijama

Hrvatska će od 9. do 12. travnja ove godine po peti put biti domaćin natjecanja iz kalendara Svjetskog prvenstva u reliju, a WRC Croatia Rally će se nakon četiri izdanja održana u Zagrebu i okolnim županijama preseliti u zapadni dio Hrvatske, na područje Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Ovogodišnji WRC Croatia Rally je u utorak predstavljen na konferenciji za medije u Rijeci, na kojoj su, uz predsjednika Organizacijskog odbora Daniela Šaškina i potpredsjednika Organizacijskog odbora Marina Frčka, sudjelovali i župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović, riječka gradonačelnica Iva Rinčić, gradonačelnik Opatije Fernand Kirigin, gradonačelnik Senja

Željko Tomljanović, te direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov.

“Utrka će se voziti kroz četiri županije. Svečani start je u četvrtak, 9. travnja, u Rijeci na Korzu. Nakon “shakedowna” na Grobinštini, u petak vozimo brzinske ispite u Istri, u subotu u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji, a u nedjelju završavamo u Senju s “live stageom” na tvrđavi Nehaj. Cilj i dodjela pehara održat će se u Opatiji”, rekao je Daniel Šaškin te dodao:

“Iako je ovo već peta godina projekta, uzbuđenje je i dalje jednako kao i prvi put i iznimno sam zadovoljan što smo uspjeli realizirati ovu priču.”

Riječ je o asfaltnom rallyju koji Hrvatska organizira od 2021., uz iznimku 2025., kada je u Hrvatskoj održano Europsko rally prvenstvo. Brzinski ispiti prolaze kroz zahtjevne i atraktivne dionice koje od ove godine povezuju obalu, zaleđe i planinska područja, čime se dodatno ističe raznolikost hrvatskog krajolika te atraktivnost cijelog natjecanja.

Na WRC Croatia Rallyju tradicionalno sudjeluje između 60 i 80 posada, uključujući sve vodeće tvorničke timove – Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport i M-Sport Ford. Na startu se očekuju aktualni svjetski prvaci, najpoznatija imena svjetskog relija i najbolje domaće posade.

“Velik interes javnosti i medija najbolji je pokazatelj koliko je ova manifestacija iznad prosjeka. Zahvaljujem predstavnicima medija, jer se u ovaj projekt ulažu značajna sredstva i važno nam je da njegov učinak bude što veći i kvalitetniji. Zahvaljujem i svim kolegama i partnerima koji su udružili snage kako bismo ovakvu manifestaciju doveli na naše područje. Četiri županije dobit će priliku biti domaćini manifestacije svjetskog značaja, što nas jasno izdvaja iz prosjeka. Izvrsnost je ono čemu težimo i upravo je ovo primjer kako zajedničkim radom možemo postići vrhunski rezultat. Još jednom čestitam organizatorima i svim uključenima”, izjavio je primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.

Na širem riječkom području će započeti natjecanje i biti uprličena svečana dodjela nagrada najboljima, a na Grobniku će od 8. do 12. travnja biti smješten i servisni park, središnje mjesto za tehničku podršku i održavanje vozila.

“Vjerujem da se manifestacija već intenzivno priprema i da će, zahvaljujući dosadašnjoj dobroj suradnji, prerasti u događaj koji će nadmašiti očekivanja. Ovo je iznimna prilika za promociju grada i regije, uz stvaranje pozitivne i obiteljske atmosfere. Automobilizam u Rijeci ima dugu tradiciju, a ovaj događaj simbolično ga vraća na mjesto kojem pripada. Želim puno uspjeha svim natjecateljima i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama ovu manifestaciju uspješno realizirati“, kazala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Natjecateljski dio sastoji se od 20 brzinskih ispita raspoređenih tijekom tri dana, uz završni “Power Stage” s ciljem na senjskoj tvrđavi Nehaj.

“Ovakva manifestacija donosi veliku međunarodnu promociju naših gradova i regije, ali i snažan poticaj razvoju turizma kroz dolazak domaćih i stranih posjetitelja. Posebna nam je čast što je Senj odabran za završni dan natjecanja”, istaknuo je senjski gradonačelnik Željko Tomljanović.

Rally će simbolično završiti na kvarnerskoj obali.

“Opatija ima bogatu automobilističku povijest – od povijesne vožnje Nice–Opatija 1902. godine, preko kružne staze Preluk, do Opatijskog relija i snažne motorsport tradicije koja ovdje traje desetljećima. Upravo zato posebno me veseli što će se ceremonijalni cilj održati u Opatiji”, ustvrdio je gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin.

U protekle četiri godine WRC u Hrvatskoj uživo je pratilo više od milijun gledatelja, dok su televizijski prijenosi i snimke dosegnuli gotovo 100 milijuna gledatelja u više od 160 zemalja po sezoni. Selidbom natjecanja na Kvarner, u Istru i Liku, WRC Croatia Rally dobiva novu dimenziju i dodatno potvrđuje status jednog od najznačajnijih sportskih događaja u Hrvatskoj.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.