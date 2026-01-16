Svjetsko prvenstvo u reliju od siječnja 2026. godine samo na Sport Klubu

Podijeli :

Motori urlaju. Automobili lete. Rađaju se legende. Od ledenih šuma do užarenih pustinja, najbolji vozači svijeta pomiču granice. Ovo nije samo utrkivanje – ovo je Svjetsko rally prvenstvo. Kompanija United Media u okviru koje posluje SK, otkupila je ekskluzivna prava za prijenose WRC-a. Vrhunski sadržaj moći ćete pratiti samo u programu Sportklub televizije. Od 22. siječnja do 14. studenoga kroz 14 postaja tražit će se najbolja rally posada za 2026. godinu.

„Nakon NBA lige koja se vratila na Sport Klub, na početku 2026. godine otkrivamo da smo potpisali još jedan zanimljivi sadržaj. Već od sljedećeg tjedna svi zaljubljenici u oktanske sportove dobit će pravu poslasticu. Pratit ćemo Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC)“, izjavio je generalni direktor Sport Kluba, Nemanja Simeunović.

Nova sezona Svjetskog prvenstva u reliju donosi očekivani okršaj najboljih vozača današnjice, uz kombinaciju mladosti, iskustva i nepredvidivih uvjeta koji WRC čine jedinstvenim.

Kalle Rovanperä u sezonu ulazi kao glavni favorit – brz na svim podlogama i sazrio unatoč mladosti. Njegov najveći izazivač je Thierry Neuville, vozač koji s Hyundaijem ponovno traži priliku za povijesni naslov. Elfyn Evans ostaje sinonim za konstantnost, dok se Ott Tänak nada povratku na sam vrh ako tehnička pouzdanost bude na njegovoj strani. Posebnu dimenziju prvenstvu i dalje daje Sébastien Ogier, čiji selektivni nastupi mogu imati velik utjecaj na ukupni poredak.

„Nakon dvije godine WRC se vraća i u Hrvatsku, destinaciju koju je krovna organizacija već i ranije prepoznala, te joj se opet vratila. Tijekom cijele ove godine iz tjedna u tjedan WRC će biti u vašim domovima samo putem Sport Klubovih programa“, rekao je Marin Radić, direktor Sport Kluba za Hrvatsku.

WRC svjetsko reli prvenstvo. Od 22. siječnja do 14. studenoga samo na Sport Klub televiziji.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.