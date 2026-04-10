Šok na WRC-u Croatia! Jedan od favorita izletio sa staze nakon samo pet kilometara

xEibner-Pressefoto JuergenxAugstx via Guliver

Prvim brzinskim ispitom u Istri, od Vodica do Bresta, i službeno je započelo peto izdanje WRC Croatia Rallya, jednog od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj ove godine.

A nije dugo trebalo čekati na prvi šok…

Oliver Solberg izletio je s utrke Croatia Rally već nakon svega 4,8 kilometara u prvoj brzinskoj etapi.

Vozeći kroz desni zavoj srednje brzine, njegov Toyota GR Yaris Rally1 izgubio je prijanjanje na izlazu iz zavoja i proširio putanju, pritom udarivši u nasip. Od siline udarca automobil se odbio na suprotnu stranu ceste i završio u šumskom području.

Gledatelji su odmah pritrčali pomoći Solbergu pokušavajući pogurati automobil natrag na cestu, no bezuspješno – Yaris je ostao zaglavljen na rubu strmog nasipa.

Prvi vozač koji je naišao na Solbergov oštećeni automobil bio je njegov timski kolega iz Toyote, Takamoto Katsuta.

„Kad sam vidio Olivera kako je izletio, odmah sam usporio“, rekao je Katsuta.

„Nema smisla da i sam napravim pogrešku, pa sam samo procijenio situaciju kao vozač i odlučio trebam li pritiskati ili ne.“

Drugoplasirani vozač u ukupnom poretku nastavit će s utrkivanjem sutra, ali bit će suočen s velikim zaostatkom. Dodajmo kako je upravo Šveđanin bio najraspoloženiji na jutarnjem Shakedownu te ostvario najbrže vrijeme.

Adrenalinski vikend nastavlja se u subotu, 11. travnja, kada se karavana seli prema Gorskom kotaru i Karlovačkoj županiji. Subotnji jutarnji program otvara Platak a slijede Ravna Gora – Skrad, Generalski Stol – Zdihovo, te Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki.

Velika završnica zakazana je za nedjelju, 12. travnja, na dionicama koje vode prema senjskoj tvrđavi Nehaj. Posljednji dan natjecanja započinje na relaciji Bribir – Novi Vinodolski, nakon čega slijedi prvi prolazak dionicom Alan – Senj. Drugi krug starta popodne iz Bribira , dok će cijeli rally kulminirati Wolf Power Stageom na dionici Alan – Senj. Svečano proglašenje pobjednika i podij održat će se u 16 sati u Opatiji , čime će ovaj četverodnevni automobilistički spektakl simbolično završiti na kvarnerskoj obali.