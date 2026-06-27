Pratite na SK: Neuville vodi ispred Ogiera u Grčkoj

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Zeljko Puhovski CROPIX via Guliver

Nakon tri dana Akropolis relija koji se vozi po velikim vrućinama na Peloponezu, u subotu je temperatura rasla i do 44 stupnj celzija, u borbi za pobjedu ostali su Belgijanac Thierry Neuville (Hyundai) i Francuz Sebastien Ogier (Toyota).

Neuville uoči zadnjeg dana relija ima 4.1 sekundi prednosti u odnosu na Ogiera te je na najboljem putu da po treći put pobijedi u Grčkoj, nakon 2022. i 2024. godine.

Treće mjesto drži Japanac Takamoto Katsuta (Toyota) sa 2:17.0 minuta iza Neuvillea.

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