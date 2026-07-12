Stigle dobre vijesti oko Bezzecchija: Uspješno je operiran

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi uspješno je operiran u Sveučilišnoj bolnici u Sassuolu, gdje je zahvat izveo dr. Giuseppe Porcellini.
“Prijelom lijeve ključne kosti uspješno je saniran i stabiliziran“, preciznije je određeno u kakvom je stanju 27-godišnjak rođen u Riminiju, koji je slomio ključnu kost u kvalifikacijama uoči Velike nagrade Njemačke ove subote na Sachsenringu.
Iako je još uvijek prerano za preciznu procjenu duljine oporavka, nadaju se da će se Marco vratiti utrkama već na sljedećoj Velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstoneu.
“Konačna prognoza bit će poznata u narednim danima, ovisno o razvoju njegova kliničkog stanja“, kraj je priopćenja.
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