Stigle dobre vijesti oko Bezzecchija: Uspješno je operiran

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Sport Klub

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi uspješno je operiran u Sveučilišnoj bolnici u Sassuolu, gdje je zahvat izveo dr. Giuseppe Porcellini.

“Prijelom lijeve ključne kosti uspješno je saniran i stabiliziran“, preciznije je određeno u kakvom je stanju 27-godišnjak rođen u Riminiju, koji je slomio ključnu kost u kvalifikacijama uoči Velike nagrade Njemačke ove subote na Sachsenringu.

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Iako je još uvijek prerano za preciznu procjenu duljine oporavka, nadaju se da će se Marco vratiti utrkama već na sljedećoj Velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstoneu.

“Konačna prognoza bit će poznata u narednim danima, ovisno o razvoju njegova kliničkog stanja“, kraj je priopćenja.

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