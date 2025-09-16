Izašao je kalendar F1 sprint utrka u 2026., razmatraju se velike promjene

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort by Guliver

Formula 1 i FIA ​​najavili su da će sljedeće sezone u kalendaru najbrže biti šest sprint vikenda. Također je poznato koje će se staze održati u inovativnom formatu.

Sezona 2026. donijet će početak nove ere u Formuli 1 zbog promjena tehničkih regulativa. Bit će to i šesta godina od uvođenja sprint formata.

Prvi sprint sezone održat će se u Šangaju, a zatim u Miamiju. Silverstone se vraća u sprint kalendar prvi put od 2021., dok će Montreal, Zandvoort i Singapur prvi put biti domaćini sprint vikenda.

POVEZANO F1 vozač u Milanu gledao Modrića i nahvalio ga pa se našalio: ‘Ja sam opet bio na klupi’ VIDEO / Verstappen se usred utrke narugao McLarenu: ‘Ha, Ha. Stvarno su to napravili?’

Sprint kvalifikacije voze se u petak, odmah nakon prvog slobodnog treninga, dok su sprint i glavne kvalifikacije za Veliku nagradu na programu u subotu, a glavna utrka vozi se u nedjelju.

Čelnici Formule 1 razmatraju mogućnost povećanja broja sprint utrka na čak 12 godišnje od 2027., izvještava Athletic. U nadolazećim tjednima i mjesecima, vozači, timovi, FIA i F1 raspravljat će o načinima proširenja formata, uzimajući u obzir dodatne zahtjeve koje ovaj raspored stavlja pred timove.

Razmotrit će se i moguće promjene formata, uključujući uvođenje obrnutog redoslijeda starta. Prije se smatralo da sprint starta obrnutim redoslijedom od trenutnog poretka vozača u prvenstvu, tako da bi se vodeći morali probijati kroz promet kako bi došli do vrha skupine.

Iako je takav pristup naišao na određeni otpor, čelnik Formule 1, Stefano Domenicali, nedavno je nagovijestio da razmatra promjene u strukturi trkaćih vikenda kako bi pomogao sportu da osvoji novu publiku.

Kalendar za 2026. uključuje tri nove lokacije i povratak Silverstonea, dok su iz 2025. kao domaćini Sprint Weekenda ostali samo Kina i Miami.

Kalendar sprint utrka Formule 1 za 2026.:

Kina – 14. ožujka, Miami – 2. svibnja, Kanada – 23. svibnja, Velika Britanija – 4. srpnja, Nizozemska – 22. kolovoza, Singapur – 10. listopada.

Aktualno prvenstvo nastavlja se Velikom nagradom Azerbajdžana, koja je na programu od petka, 19. rujna, a prijenosi su na Sport Klubu 1.