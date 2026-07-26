Formula 1 otkrila koja će staza biti zamjena za otkazanu utrku u Bahreinu

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Formula 1 je u nedjelju objavila da će staza Sepang u Maleziji biti domaćin zamjenske utrke za Veliku nagradu Bahreina, 4. listopada.

U priopćenju objavljenom tijekom Velike nagrade Mađarske, Formula 1, u vlasništvu Liberty Medije, navela je da će se utrka službeno zvati “Velika nagrada Bahreina Gulf Aira“ u Maleziji.

“Ovo su odlične vijesti za naše navijače“, rekao je izvršni direktor Formule 1, Stefano Domenicali, govoreći o sporazumu između vlada Malezije i Bahreina, Međunarodne automobilističke federacije (FIA) i Formule 1.

“Naši će navijači nastaviti uživati u bogatom i uzbudljivom kalendaru Formule 1, a istodobno će ponovo moći gledati utrke na jednoj od velikih staza. Sepang zauzima posebno mjesto u povijesti Formule 1. Pružit će spektakularnu pozornicu za utrke i nezaboravno iskustvo za gledatelje na stazi i ispred malih ekrana diljem svijeta“, dodao je Domenicali.

Redovna Velika nagrada Bahreina, koja se trebala održati u travnju, otkazana je, kao i Velika nagrada Saudijske Arabije u Džedi, zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku.

Uključivanje Sepanga u kalendar prvenstva ponovno će obuhvatiti 23 utrke, iako se još uvijek nagađa hoće li se posljednje dvije utrke sezone održati u Kataru i Abu Dhabiju.

Prema dobro obaviještenim izvorima na Hungaroringu, talijanska Imola, Ferrarijeva domaća staza, razmatra se kao moguća posljednja utrka sezone ako se ne održe ni utrke na Bliskom istoku.

Utrka u Maleziji, na stazi koja je posljednji put bila domaćin Formule 1 2017. godine, bit će uvrštena u kalendar između Velike nagrade Azerbajdžana 26. rujna i Velike nagrade Singapura 11. listopada.