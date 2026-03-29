Senzacionalni Talijan do nove pobjede u F1, utrku obilježio Bearmanov sudar

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobijedio je na Velikoj nagradi Japana, trećoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Mladi Talijan ostvario je drugu pobjedu zaredom na legendarnoj Suzuki, nakon što je prethodno pobijedio u Kini, a ujedno i drugu u karijeri,

Antonelli je slavio s deset sekundi prednosti ispred Oscara Piastrija u McLarenu, koji je prvi put ove sezone startao u Japanu, nakon velikih problema u prve dvije utrke.

Na trećoj stepenici pobjedničkog postolja bio je vozač Ferrarija Charles Leclerc, koji je u izravnoj borbi pobijedio u utrci u Japanu s vodećim u generalnom plasmanu, Georgeom Russellom.

Ono što je obilježilo utrku u Japanu svakako je teška nesreća vozača Haasa Olivera Bearmana, koja je odredila njezin konačni ishod. Mladi Britanac izgubio je kontrolu nad bolidom u trenutku kada je naletio na Franka Colapinta u bolidu Haasa, koji se kretao znatno sporije. Argentinac je krenuo braniti poziciju, što je Bearmana izbacilo sa staze, preletio je preko nje i završio je u zaštitnoj ogradi. Srećom, prve informacije ukazuju na to da je vozač Haasa prošao bez težih ozljeda, iako nakon nesreće nije mogao stajati na nogama.

Do tog trenutka, Piastri je sigurno vodio, dok je Antonelli imao fantastičan ritam na rabljenim gumama. Izlazak sigurnosnog automobila omogućio je Talijanu da promijeni gume s manje izgubljenog vremena u usporedbi sa suparnicima, pa je preuzeo vodstvo koje je obranio tijekom ponovnog pokretanja. Od tada se vozač Mercedesa postupno odvajao od suparnika, Piastri nije imao problema ostati na prvoj poziciji, a iza njih dvojice, Leclerc je bio bolji od Russella za četiri desetinke sekunde u borbi za postolje.

Početak utrke u Japanu kasnio je 10 minuta zbog većeg incidenta na utrci Porsche Carrera Cupa, u kojem je oštećena zaštitna ograda. Start je obilježio Piastri, koji je zauzeo prvu poziciju, ispred Leclerca, timskog kolege Landa Norrisa, Russella i Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok je Antonelli najviše izgubio i pao na šestu poziciju.

Russell se vrlo brzo probio do drugog mjesta, dok je Antonelli napredovao, ali ne tako brzo, a branitelj naslova bio je taj koji ga je najviše mučio. Oko osmog kruga Britanac je potpuno sustigao Piastrija, napao ga je, ali Australac mu je odgovorio i potom se uspio odvojiti. Iza njih, Antonelli i Leclerc vodili su odličnu borbu, u kojoj je Monegasčanin pobjeđivao, tako da su od 17. kruga počeli odlaziti u boks. Norris je prvi krenuo, zatim Leclerc, a zatim su vodeća dvojica otišla po nove gume.

Za razliku od vodećih, Antonelli je ostao na stazi i odlično vozio na rabljenim gumama, samo da bi Bearman odmah nakon Russellovog zaustavljanja u boksu izletio i uzrokovao usporavanje utrke. U tom trenutku, Antonelli, Hamilton i Gasly bili su u vodstvu, ali zapravo je samo mladi Talijan profitirao nakon odlaska u boks, kada je zadržao vodstvo, ispred Piastrija, Russella, Hamiltona i Leclerca.

Kada je utrka nastavljena, talijanski vozač se lako obranio od Piastrija, dok je Hamilton prestigao Russella, kojeg je nakon nekog vremena također izazvao Leclerc. Antonelli se lagano odvojio od ostalih, a nakon deset krugova, Monegažanin je napao svog timskog kolegu za treće mjesto, a nedugo zatim, Hamiltona je također prestigao Russell. U posljednjih nekoliko krugova vodila se borba za konačno mjesto na postolju, a Leclerc je nakon dvoboja tri kruga prije kraja imao jači utjecaj na Russella.

Norris je bio gotovo osam sekundi iza Russella, a sekundu i pol ispred Hamiltona, Gaslyja i četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena. Osvajače bodova upotpunili su Liam Lawson iz Racing Bullsa i vozač Haasa Esteban Ocon.

Nakon trijumfa, Antonelli je preuzeo vodstvo u generalnom poretku sa 72 boda, devet više od Russella, dok je Leclerc treći s 49. Talijan je tako postao prvi tinejdžer koji je vodio u prvenstvu u povijesti.

Sljedeća utrka Formule 1 zakazana je za Veliku nagradu Miamija od 1. do 3. svibnja, nakon što su sukobi na Bliskom istoku doveli do otkazivanja utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.