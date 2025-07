Russell o pregovorima s Verstappenom: ‘To je teorija zavjere, moje mjesto je sigurno’

Podijeli :

Philippe Nanchino Eurasia Sport Images via Guliver Images Stavelot

Vozač Mercedesa George Russell izjavio je kako njegova momčad i dalje pregovara s Maxom Verstappenom, ali se nasmijao na sugestiju da je Mercedes otkrio te razgovorer kako bi izvršio pritisak na Red Bull.

Russell je ponovno podgrijao spekulacije o Verstappenovu odlasku iz Red Bulla kada je za Sky Sports na Velikoj nagradi Austrije u lipnju rekao da se njegovo produženje ugovora odlaže zbog Mercedesovog zanimanja za četverostrukim svjetskim prvakom.

Kasnije je to potvrdio i šef tima Toto Wolff, rekavši da su razgovori u tijeku. Nakon sljedeće utrke u Silverstoneu, Christian Horner smijenjen je s pozicije šefa tima i izvršnog direktora Red Bulla, što je potaknulo nagađanja da je ta odluka donesena kako bi se povećale šanse tima iz Milton Keynesa da zadrži Verstappena.

Govoreći prvi put javno od Hornerove smjene, uoči VN Belgije ovog vikenda, Wolff je odbaco mogućnost da Verstappen prijeđe u Mercedes naredne sezone i rekao da očekuje da Russell i njegov kolega Andrea Kimi Antonelli ostanu u timu i za 2026.

Na pitanje je li otkrivanje pregovora dio Mercedesove igre, Russell je odgovorio:

“To je ozbiljna teorija zavjere.”

“Pregovori s Verstappenom su bili i jesu, i to je u redu. Svi razgovaraju. Postoje i dugoročne perspektive. Za vozače i timove ne razmišlja se samo o narednoj godini, već o dvije, tri, pet godina unaprijed. Sve se to brzo mijenja. Znam da, sve dok pružam dobra izdanja, nemam zašto brinuti. Sad se jednostavno ne opterećujem time. Dokle god vozim brzo, to je najvažnije.”

Russell je imao odličnu prvu polovicu sezone. Ima jednu pobjedu i četiri postolja, iako Mercedes nije ni blizu brzine dominantnog McLarena, a često zaostaje i za Ferrarijem i Red Bullom. Uvjerljivo je nadmašio svog momčadskog kolegu Antonellija, pri čemu se Britanac nalazi 84 boda ispred mladog Talijana.

“Vodimo razgovore u pozadini. Nemam nijedan razlog za zabrinutost, ali nemam ni što objaviti. Situacija u kojoj se nalazimo nije ništa neuobičajeno. S moje strane nema nikakve tenzije, jer svaki tim ima dva mjesta”, naglasio je Russell.

“Osvojio sam većinu bodova za tim. Ako pogledate činjenice, rekli biste da je moje mjesto sigurno. Zato nisam nimalo zabrinut. Ako prestanem pružati dobre rezultate, možda i trebam biti zabrinut – ali više oko svojih performansi, a ne oko svoje budućnosti.“

Prvenstvo se nastavlja ovog vikenda Velikom nagradom Belgije. Prvi slobodni trening možete pratiti u petak od 12:30 u izravnom prijenosu na SK1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.