Razlaz u Red Bullu: Ključni čovjek Verstappena potpisao za McLaren

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Vodeći inženjer Red Bulla, Gianpiero Lambiase, dogovorio je prelazak u McLaren 2028. godine.

Britanac talijanskog podrijetla, koji se s vremenom profilirao kao „utrkivački inženjer Maxa Verstappena”, u McLarenu će imati ulogu podrške šefu momčadi Andrei Stelli. Točni detalji i naziv njegove nove funkcije zasad su poznati samo McLarenu, piše BBC.

Britanski javni servis navodi i da je taj potez dio plana za dodatno jačanje McLarenovih utrkivačkih operacija u trenutku kada Formula 1 postaje sve složenija. Ni McLaren ni Red Bull nisu željeli službeno komentirati tu vijest, no visoki izvori iz oba tima potvrdili su informaciju za BBC Sport, uz inzistiranje na anonimnosti.

„Lambiase, koji je trenutačno voditelj utrkivačkog inženjeringa u Red Bullu, postat će treća važna figura tog tima koja je posljednjih godina prešla u McLaren. Rob Marshall stigao je početkom 2024. kao glavni dizajner, dok je bivši šef strategije Will Courtenay u siječnju ove godine postao sportski direktor McLarena”, navodi BBC i podsjeća da „raslojavanje” u Red Bullu traje već neko vrijeme.

„S druge strane, Red Bull je od početka 2024. ostao i bez tehničkog direktora Adriana Neweyja te sportskog direktora Jonathana Wheatleyja. Obojica su napustila momčad prije nego što je tadašnji šef ekipe Christian Horner smijenjen u srpnju 2025.”

Lambiase je poznat po bliskom odnosu s četverostrukim svjetskim prvakom Verstappenom, s kojim usko surađuje još otkako je Nizozemac stigao u Red Bull uoči Velike nagrade Španjolske 2016. godine. Max je nakon posljednje utrke u Japanu izjavio da razmišlja o svojoj budućnosti u Formuli 1 jer mu vožnja novih bolida više ne pričinjava zadovoljstvo.