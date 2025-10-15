Mercedes spreman za novu sezonu: Russell i Antonelli ostaju u momčadi!

Podijeli :

Uoči vikenda Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država, Mercedes je objavio tko će činiti postavu sljedeće sezone.

George Russell i Kimi Antonelli činit će vozačku postavu Mercedesa u Formuli 1 za sezonu 2026., objavio je tim.

Osmerostruki svjetski prvaci odlučili su zadržati Russella i Antonellija, koji su obojica proizvodi njihove juniorske akademije i koji su Mercedes doveli do drugog mjesta u poretku konstruktora, šest utrka prije kraja sezone.

Russell je promoviran u glavnu momčad 2022. godine, nakon tri sezone u Williamsu, i od tada je ostvario pet pobjeda na Velikim nagradama, posljednju upravo prošlog vikenda u Singapuru.

Sljedeća godina bit će njegova osma sezona u Formuli 1 i deseta kampanja za Mercedes otkako se pridružio njihovom juniorskom programu 2017. godine.

Rookie Antonelli imao je nekoliko velikih uspjeha ove godine, uključujući pole position u Sprint utrci u Miamiju i postolje u Kanadi, gdje je postao najmlađi osvajač postolja u povijesti Formule 1. Ipak, prošao je i kroz težak niz tijekom europskog dijela sezone prije nego što se vratio u formu s dva plasmana u prvih pet u Bakuu i Singapuru.

Uoči vikenda Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država, Mercedes je potvrdio da obojica ostaju u momčadi.

“Potvrđivanje naše vozačke postave oduvijek je bilo samo pitanje vremena, a ne toga hoće li se dogoditi,” rekao je šef Mercedesa Toto Wolff.

“Željeli smo uzeti dovoljno vremena, pravilno voditi pregovore i osigurati da su svi, sa svih strana, zadovoljni. Drago mi je što smo to ostvarili. George i Kimi pokazali su se kao snažan dvojac i uzbuđeni smo što nastavljamo naše zajedničko putovanje.”