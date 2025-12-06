Max pred odlučujuću utrku: ‘Probat ću uzeti titulu, trebat će nam i malo sreće’

Podijeli :

Jay Hirano via Guliver

Vozač Red Bulla Max Verstappen izjavio je da je jako sretan jer je osvojio pole position tijekom kvalifikacija na Velikoj nagradi Abu Dhabija.

Verstappen će krenuti u utrku u Abu Dhabiju s prvog mjesta, odmah iza aktualnog prvaka bit će i njegova konkurencija u borbi za naslov – drugoplasirani Lando Norris i trećeplasirani Oscar Piastri u McLarenu.

U ukupnom poretku Nizozemac zaostaje 12 bodova za vodećim Norrisom, dok ima četiri više od Piastrija.

POVEZANO VIDEO / Drama u F1 se nastavlja: Verstappenu ‘pole position’ u Abu Dhabiju

Verstappen na pole positionu pred utrku odluke.

“U Q2 sam ostao na već korištenim gumama i već tada sam imao prilično dobar osjećaj vezan uz balans bolida. U Q3, kada temperatura staze padne, znaš da možeš biti još agresivniji“, rekao je Max i dodao:

“Uspio sam odvoziti još brži krug i naravno da sam nevjerojatno sretan što sam prvi. To je jedino što možemo napraviti, zar ne? To je jedina stvar koju možemo kontrolirati. Pokušavam maksimalno iskoristiti sve što imamo, sve što mi bolid pruža, i definitivno smo to uspjeli u kvalifikacijama.“

Max je otkrio i kako izgleda podešavanje bolida te borba s McLarenima.

“Moraš malo nagađati koliko će se staza poboljšati i koliko će se ohladiti. Nikada ne možeš biti 100% siguran da će funkcionirati, ali mislim da su promjene koje smo napravili svakako pomogle i dale bolji osjećaj u kvalifikacijama“, rekao je četverostruki uzastopni prvak i dodao:

“Borba za naslov… vidjet ćemo sutra! Da vidimo što možemo napraviti. Naravno, pokušat ću pobijediti, ali cilj je osvojiti što više bodova i pokušati uzeti titulu. Trebat će nam malo sreće s onim što će se događati iza nas.“

Velika nagrada Abu Dhabija, na kojoj pada odluka o prvaku za 2025., starta u nedjelju u 14 sati, uz izravan prijenos na Sport Klubu 1.

