VIDEO / Drama u F1 se nastavlja: Verstappenu ‘pole position’ u Abu Dhabiju

Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startat će s prve pozicije u zadnju utrku ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Veliku nagradu Abu Dhabija koja je na programu u nedjelju.

Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg u ovogodišnjem SP-u vozača Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mejsta krenuti Australac Oscar Piastri (McLaren), koji je također još uvijek u borbi za naslov prvaka.

Uoči zadnje utrke sezone vodeći Norris ima 12 bodova više od drugog Verstappena, odnosno 16 od trećeg Piastrija te će osvojiti naslov prvaka ako u nedjelju završi na pobjedničkom postolju.

