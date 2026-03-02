Hoće li događanja na Bliskom istoku utjecati i na utrke Formule 1? Oglasio se prvi čovjek FIA-e

Podijeli :

Guliver image

Problemi i u Formuli 1?

Početak sezone Formule 1 zasjenjen je ratom na Bliskom istoku. Zračni prostor u regiji, uključujući zemlje poput Katara, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata, između ostalih je zatvoren. Upravo su to ključne tranzitne točke za momčadi koji putuju u Australiju, mjesto održavanja prvog trkaćeg vikenda sezone, od 6., do 8. ožujka.

Velika nagrada Melbournea nije u opasnosti, a očekuje se da će se slobodni treninzi ovog petka odvijati normalno, iako se momčadi mogu suočiti s logističkim i transportnim izazovima. Postoji još neizvjesnosti oko Velike nagrade Bahreina i Saudijske Arabije, kao i debija WEC-a (utrka izdržljivosti) u Kataru.

FIA je objavila poruku svog predsjednika Mohammeda ben Sulayema, u kojoj izražava osudu izbijanja sukoba i uvjerava da se provodi nekoliko procjena u vezi s utrkama planiranim na Bliskom istoku.

Prenosimo ga u cijelosti:

“Kao predsjednik FIA-e, moje misli su sa svima pogođenima nedavnim događajima na Bliskom istoku. Duboko smo ožalošćeni gubitkom života i stojimo uz obitelji i zajednice koje su pogođene.

U ovom vremenu neizvjesnosti nadamo se smirenju, sigurnosti i brzom povratku stabilnosti. Dijalog i zaštita civila moraju ostati prioriteti.

U bliskom smo kontaktu s našim članovima, promotorima prvenstava, momčadima i kolegama na terenu dok s pažnjom i odgovornošću pratimo događaje.

Sigurnost i dobrobit vodit će naše odluke dok procjenjujemo nadolazeće događaje zakazane za FIA Svjetsko prvenstvo u izdržljivosti i FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1.

Naša organizacija izgrađena je na jedinstvu i zajedničkom cilju. To jedinstvo sada je važnije nego ikad”, poručio je Mohammed ben Sulayem, predsjednik FIA-e.