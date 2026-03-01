VIDEO / Ovo je najsmješnije što ćete danas vidjeti: MotoGP vozači se natjecali u tuk-tukovima

Podijeli :

MotoGP vozači pred utrku u Tajlandu koja je prva ove sezone odradili su dva kruga u tuk-tukovima. Pobjednici su nakon dva kruga bili vozači Pramac Yamahe Jack Miller i Toprak Toprak Razgatlioglu, a sve je od srca nasmijalo i našeg komentatora Darina Jankovića. Ovo jednostavno morate vidjeti!

