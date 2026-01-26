FOTO / Red Bull predstavio F1 bolid za novu sezonu

Desetak dana nakon što je predstavljena nova livreja Red Bulla, austrijska momčad otkrila je i stvarni izgled svog bolida za nadolazeće prvenstvo Formule 1, kojim započinje nova era.
Red Bull je sredinom siječnja u Detroitu obilježio početak partnerstva s Fordom, no tom je prilikom za potrebe predstavljanja novih boja korišten stari bolid. Novi bolid sada je predstavljen na društvenim mrežama, uoči izlaska na stazu i privatnih testiranja svih momčadi koja su na rasporedu ovoga tjedna na stazi Catalunya, nedaleko od Barcelone.
Od ponedjeljka do petka momčadi će imati priliku tijekom tri dana testirati nove bolide, a Red Bull je izgled svog automobila predstavio upravo uoči samog početka aktivnosti na stazi.
Novi model Red Bulla nosi oznaku RB22, a pogonska jedinica koju su zajednički razvili Red Bull i Ford bit će posveta preminulom osnivaču austrijske kompanije za energetska pića Dietrichu Mateschitzu, budući da nosi naziv DM01.
Službena testiranja Formule 1 uoči početka nove ere održat će se na stazi Sakhir“ u Bahreinu – prva su na rasporedu od 11. do 13. veljače, a druga tjedan dana kasnije.
Boje Red Bulla ove će sezone braniti četverostruki svjetski prvak Max Verstappen i Isack Hadjar, koji je dobio promaknuće nakon izvrsne debitantske sezone u kojoj je nastupao za Racing Bulls.
Nova sezona Formule 1 započinje Velikom nagradom Australije na stazi „Albert Park“, od 6. do 8. ožujka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!