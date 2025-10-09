Švicarci: Hamilton i Leclerc su otpisani, evo tko stiže na njihova mjesta!

Podijeli :

(Photo by Hasan Bratic/DeFodi Images) / Guliver Images

Situacija u Formuli 1 se zahuktava...

Oscar Piastri i dalje drži vodeće mjesto, no njegov momčadski kolega iz McLarena Lando Norris sada zaostaje tek 22 boda, dok je Max Verstappen iz Red Bulla treći s minusom od 63 boda. Osim napete situacije u prvenstvu, priča se i o mogućim promjenama u Ferrariju.

Švicarski dnevni list Blick objavio je da su Ferrari i Oscar Piastri uspostavili prve kontakte s ciljem da australski vozač od 2027. godine postane dio slavne momčadi iz Maranella. Prema istim navodima, u Ferrariju žele potpuno novu vozačku postavu, što znači da bi se tada mogli oprostiti i od Lewisa Hamiltona i od Charlesa Leclerca!

Naime Piastri navodno nije zadovoljan svojim statusom u McLarenu. Iako ostvaruje sjajne rezultate, unutar momčadi se osjeća da je Lando Norris taj koji ima prednost u strateškim odlukama i podršci. Australac to, tvrdi Blick, sve teže skriva. A u talijanskoj ekipi također vlada nezadovoljstvo, tim više što ove sezone nisu upisali nijednu pobjedu.

Uz Piastrija Ferrari planira angažirati i Gabriela Bortoleta, mladog brazilskog talenta koji je ove sezone nekoliko puta oduševio nastupima u bolidu Kick Saubera.