Piastri najbrži na treningu u Australiji, Verstappen sletio sa staze

AP Photo/Heath McKinley via Guliver

Vozač McLarena Australac Oscar Piastri bio je najbrži na drugom slobodnom treningu uoči Velike nagrade Australije, kojom počinje nova sezona Formule 1.

Piastri je na stazi Albert Park u svom rodnom Melbourneu odvezao najbrži krug za 1:19,729 minuta, dok je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli bio drugi najbrži, sa zaostatkom od 0,214 sekundi. Antonellijev timski kolega George Russell bio je treći, sa zaostatkom od 0,320 sekundi, dok su vozači Ferrarija Lewis Hamilton (0,321 sekundi zaostatka) i Charles Leclerc (0,562 sekunde zaostatka) bili četvrti i peti.

Hamilton poslao javnu poruku čelnicima F1: ‘Borim se već šest-sedam godina iza kulisa’

Četverostruki svjetski prvak, vozač Red Bulla Max Verstappen, bio je šesti najbrži na drugom treningu, ali je u posljednjem krugu treninga sletio sa staze, oštetivši svoj bolid. Među prvih 10 našli su se aktualni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena, Arvid Lindblad iz Racing Bullsa, Isaac Hajar iz Red Bulla i vozač Hassa Esteban Ocon.

Ranije je održan prvi slobodni trening, na kojem su najbrži bili vozači Ferrarija Leclerc i Hamilton.

Kvalifikacije nove, 77. sezone Formule 1 na rasporedu su u subotu u 6 ujutro, a Velika nagrada Australije u Melbourneu održat će se u nedjelju u 5 ujutro.