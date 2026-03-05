Hamilton poslao javnu poruku čelnicima F1: ‘Borim se već šest-sedam godina iza kulisa’

Podijeli :

Marcel van Dorst/DeFodi Images via Guliver

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Britanac Lewis Hamilton rekao je da ne želi završiti karijeru bez da ikada nastupi u Africi, pozivajući čelnike natjecanja da kontinentu daju pravo domaćinstva.

“Posljednjih šest ili sedam godina borim se iza kulisa da se Velika nagrada održi na afričkom kontinentu. Razgovarao sam s različitim ljudima i postavljao pitanje: Zašto nismo u Africi?”, rekao je Hamilton, koji od prošle godine vozi za Ferrari.

Formula 1 posljednji put je vožena u Africi 1993. na stazi Kyalami, u blizini Johannesburga. Vozač Williamsa Alain Prost pobijedio je u toj utrci, osvojivši te godine svoj četvrti svjetski naslov u svojoj posljednjoj sezoni. Staza je nakon te sezone izbačena iz kalendara, a infrastruktura je zaostala.

Očekuje se da bi se F1 u budućnosti mogla vratiti na istu lokaciju, nakon što je Međunarodna automobilska federacija (FIA) odobrila planove za modernizaciju. Južnoafričkoj stazi dan je trogodišnji rok za dovršetak radova, ali Hamilton poziva na ubrzanje tog roka.

“Utrke se održavaju na svim kontinentima, pa zašto ne i u Africi? Znam da se stvarno trude. Mislim da su razgovarali s mnogo različitih zemalja“, dodao je britanski vozač.

Kyalami ostaje najrealnija opcija nakon što su druge ponude povučene, uključujući dvije u Južnoj Africi i jednu u Ruandi, koja je rekla da neće biti spremna barem do 2029. zbog stalnih regionalnih vojnih napetosti.

“Mjesto koje mi se najviše sviđa je Kenija, obožavam je. Ne mislim da ćemo imati Veliku nagradu u Keniji, ali Ruanda bi bila spektakularna. To su dva mjesta u kojima bih mogao zamisliti život. Južna Afrika je prekrasna. Mislim da bi to bila dobra mjesta za naš sport“, rekao je 41-godišnji Hamilton.

Nova sezona Formule 1, s novim tehničkim propisima, počinje u nedjelju Velikom nagradom Australije u Melbourneu. Nedjeljna utrka na Albert Parku zakazana je za 5 sati ujutro.