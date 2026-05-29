Hrvatski motociklist briljirao na najopasnijoj utrci svijeta

Loris Majcan nastavlja ispisivati hrvatsku povijest na Isle of Man TT-u, najopasnijoj motociklističkoj utrci na svijetu.
Tridesetogodišnji motociklist iz Dubrave jedini je hrvatski predstavnik na legendarnom natjecanju, na kojem nastupa već treću godinu zaredom.
Na posljednjem kvalifikacijskom danu ostvario je izvrstan rezultat zauzevši 17. mjesto, čime je osigurao nastup u glavnoj utrci klase Supersport. Riječ je o velikom uspjehu s obzirom na to da većina vodećih vozača nastupa za tvorničke momčadi s daleko većim resursima i podrškom.
Majcan je iz kvalifikacije u kvalifikaciju podizao razinu svojih vožnji, a u konačnom poretku zaostao je manje od minute i pol za Michaelom Dunlopom, jednim od najvećih imena ove utrke.
Isle of Man TT vozi se na zahtjevnoj stazi dugoj oko 60 kilometara koja prolazi kroz naselja, otvorene ceste i brdske dionice, bez zaštitnih ograda i zona za izlijetanje. Koliko je utrka opasna potvrđuje i činjenica da su tijekom ovogodišnjih kvalifikacija život izgubila dvojica vozača.
Glavna utrka na rasporedu je u utorak od 11:45 sati po hrvatskom vremenu.
