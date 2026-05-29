Hrvatski motociklist briljirao na najopasnijoj utrci svijeta

Na posljednjem kvalifikacijskom danu ostvario je izvrstan rezultat zauzevši 17. mjesto, čime je osigurao nastup u glavnoj utrci klase Supersport. Riječ je o velikom uspjehu s obzirom na to da većina vodećih vozača nastupa za tvorničke momčadi s daleko većim resursima i podrškom.

Majcan je iz kvalifikacije u kvalifikaciju podizao razinu svojih vožnji, a u konačnom poretku zaostao je manje od minute i pol za Michaelom Dunlopom, jednim od najvećih imena ove utrke.

Isle of Man TT vozi se na zahtjevnoj stazi dugoj oko 60 kilometara koja prolazi kroz naselja, otvorene ceste i brdske dionice, bez zaštitnih ograda i zona za izlijetanje. Koliko je utrka opasna potvrđuje i činjenica da su tijekom ovogodišnjih kvalifikacija život izgubila dvojica vozača.

Glavna utrka na rasporedu je u utorak od 11:45 sati po hrvatskom vremenu.