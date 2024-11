Bortoleto: Sauber je oduvijek bio moj plan za ulazak u F1

Gabriel Bortoleto kaže da je švicarska momčad od početka bila njegov plan za ulazak u Formulu 1 budući da u McLarenu neće biti tako skoro mjesta, a da je jedino bilo pitanje hoće li u Formulu 1 ući 2025. ili 2026.

Bortoleto je kao aktualni F3 prvak i McLarenov junior ušao u Formulu 2 ove sezone i unatoč nešto lošijem početku uspio se prilagoditi na značajno brži bolid i ostvariti prvu pobjedu u sezoni u Austriji, piše MAXF1.net.

Zahvaljujući konstantnim rezultatima, koji su postajali sve bolji i bolji, Bortoleto je ušao u borbu za naslov prvaka, a nakon fantastične pobjede u Monzi s posljednjega startnog mjesta smanjio je zaostatak za vodećim Hadjarom s 35.5 na 25.5 bodova uoči preuzimanja vodstva u poretku na idućoj utrci u Azerbajdžanu.

“Ova sezona nije počela tako dobro,” rekao je Bortoleto na svojoj prvoj konferenciji za novinare otkako je objavljena vijest da će sljedeće godine debitirati u F1 sa Sauberom.

“Nismo imali nikakve razgovore ili bilo što o sljedećoj godini. Ali u jednom trenutku očito je ova sezona doživjela obrat.”

“Počeo sam pobjeđivati ​​na utrkama i biti na postoljima. Ta stvar s Audijem se počela događati, ne sjećam se točno kada, ali onda smo počeli razgovarati.”

“Mattia [Binotto] nije bio siguran oko iskusnog vozača za sljedeću godinu ili mladoga vozača, ali plan je uvijek bio da budemo zajedno. Bilo je samo pitanje hoće li to biti 2025. ili 2026.”

“Bilo mi je prilično lako s tim. Nisam bio previše pod stresom i znao sam da to neće promijeniti ništa u mom životu jer sam već znao da bi se stvari trebale dogoditi u budućnosti.”

“Samo ću nastaviti voziti isto i raditi svoj posao u Formuli 2 i ciljati na ovo prvenstvo koje trenutno vodimo. Ali očito je jako lijepo biti najavljen za F1, zaustaviti sva nagađanja i fokusirati se samo na F2.”

Prvi stalni Brazilac u Formuli 1 od 2017.

Brazil je vrlo uspješna nacija u Formuli 1 s 32 predstavnika, uključujući i tri svjetska prvaka (Fittipaldi, Piquet i Senna) koji zajedno imaju osam naslova, ali posljednji Brazilac koji je vozio punu sezonu bio je Massa koji je 2017. završio F1 karijeru s Willamsom.

Godine 2020. dvije utrke za Haas je odvozio Pietro Fittipaldi, unuk svjetskoga prvaka iz 1974. i 1976. Emersona Fittipaldija, koji je mijenjao Grosjeana nakon strašne nesreće u Bahrainu, ali tek nakon osam godina Brazil će prvi puta imati redovnoga vozača u Formuli 1.

“Brazil me uvijek podržavao, posebno ove sezone u Formuli 1, stvorili su puno očekivanja zbog mojih dobrih rezultata u Formuli 3, a nakon što nam je počelo ići dosta dobro u Formuli 2, očekivanja da ću uskočiti u F1 bila su visoka.”

“Ne mislim da je to na neki način umanjilo moju izvedbu ili nešto slično. Mislim da je to sve bolje i bolje, jer to je vrsta stvari koja vam daje energiju.”

“Dakle, bit će vrlo pozitivno imati brazilske navijače koji nam pomažu, podržavaju nas i samo žele da dobro vozim u Formuli 1 i da se tamo dobro provedem.”

Bortoleto će se iduće godine utrkivati protiv jednoga od svojih menadžera budući da njegovom karijerom upravlja agencija FA14 koju je osnovao Fernando Alonso i koji je već nekoliko godina podrška i mentor Bortoletu.

“Uvijek se šalimo na tu temu, da budem iskren, jer prije nego što sam se ja rodio, on se počeo utrkivati ​​u Formuli 1, a sada ja stižem tamo,” rekao je Bortoleto o Alonsu.

“Idem voziti s njim. Nadam se da ćemo se dobro zabaviti zajedno u F1.”

“Puno mi je pomogao na mom putu, naučio me mnogo stvari i podržavao me. Mislim da će biti jako zabavno i da ću se dobro zabaviti s njim.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.