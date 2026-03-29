Bearman se oglasio nakon užasnog sudara u Japanu

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Vozač Haas F1 Teama Oliver Bearman prošao je bez posljedica nakon zastrašujućeg sudara koji je doživio na Velikoj nagradi Japana.

Do incidenta je došlo u 22. krugu, kada je mladi Britanac sustigao Franca Colapinta, koji se kretao znatno sporije. Argentinac je krenuo u obranu pozicije, a 20-godišnjak nije uspio zakočiti. Izletio je sa staze i preletio preko nje, da bi potom silovito udario u zaštitnu ogradu.

“Sretan sam što vam mogu javiti da je sve u redu. Zaista mi je žao što se ovo dogodilo, ispričavam se timu. Bila je to čudna nezgoda s ogromnom brzinom prilaska, moramo se vratiti unatrag kako bismo sve razumjeli. S druge strane, drago mi je što je Esteban Ocon osvojio bodove danas, iako je sigurnosno vozilo izašlo na stazu u vrlo lošem trenutku za njega. Sada imamo mjesec dana pauze, koje ću iskoristiti da se odmorim i pripremim za Miami. Hvala svima na podršci, to mi znači sve na svijetu“, poručio je Bearman.

Prilikom izlaska iz bolida jedva je mogao stajati na nogama. Incident je izazvao izlazak sigurnosnog vozila na stazu, što je promijenilo tijek utrke. Situaciju je iskoristio Kimi Antonelli, koji je odnio pobjedu na čuvenoj stazi Suzuki.

Utrka na Floridi na rasporedu je 3. svibnja. Mladić iz Londona zauzima sedmu poziciju u prvenstvu s 17 bodova, nakon sedmog mjesta u Australiji i pete pozicije u Kini.