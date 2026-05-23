Provalnici upali u vilu legende Formule 1 i ozlijedili mu glavu

Legendarni četverostruki svjetski prvak Formule 1 Alain Prost proživio je dramatične trenutke nakon pljačke u svojoj vili uz ženevsko jezero.

Prema pisanju talijanske Gazzette dello Sport, skupina nepoznatih osoba prošlog je utorka oko 8:30 upala u Prostovu kuću u švicarskom Nyonu te opljačkala obitelj pod prijetnjom oružjem.

Napadači su, prema navodima medija, prisilili njegovog sina da otvori sef iz kojeg su odnijeli novac i vrijedne predmete, dok točna vrijednost ukradenoga zasad nije poznata. Pretpostavlja se ipak da je riječ o velikom iznosu, s obzirom na to da je Prost godinama zaštitno lice luksuznog proizvođača satova Richard Mille.

Nakon pljačke počinitelji su navodno pobjegli u smjeru Francuske, a policija provodi istragu kako bi ih identificirala i pronašla.

Obitelj se zasad nije javno oglašavala o incidentu, no poznato je da je Prost tijekom napada zadobio snažan udarac u glavu. Francuz je nakon događaja napustio vilu i otišao u Dubai, gdje provodi veći dio godine.