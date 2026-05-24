Antonelli do četvrte pobjede u nizu na spektakularnoj utrci u Kanadi

AP Photo/Marta Lavandier via Guliver

George Russell pretrpio je veliki udarac u borbi za naslov nakon što je odustao s vodeće pozicije na Velikoj nagradi Kanade, čime je pobjeda pripala njegovom momčadskom kolegi Kimiju Antonelliju.

Dvojica vozača Mercedesa vodila su sjajnu borbu za prvo mjesto, nekoliko puta izmjenjujući pozicije, a bili su praktički kotač uz kotač kada je Russellov bolid iznenada stao u 30. krugu.

Antonelliju je to bila četvrta uzastopna pobjeda, a u kombinaciji s Russellovim odustajanjem, za koje je Mercedes naveo da je vjerojatno uzrokovano problemom s pogonskom jedinicom, Talijan sada ima 43 boda prednosti u ukupnom poretku prvenstva.

Russellovo odustajanje nije bilo samo težak udarac za Britanca, nego je utrku lišilo i otvorenog dvoboja između dvojice Mercedesovih vozača, drugog u samo dva dana nakon sukoba tijekom sprint utrke u subotu.

Antonelli se i drugog dana zaredom žalio na Russellovu vožnju, optuživši ga da ga je izgurao sa staze.

Nedugo prije Russellova odustajanja, oba su vozača dobila upozorenje da voze „čišće“ ili će im biti naređeno da zadrže pozicije.

Prije toga gledatelji su pratili nekoliko krugova vrlo agresivne i dinamične borbe, a činilo se da je Antonelli u tom trenutku imao bolji ritam od svog momčadskog kolege.

Drugo mjesto na kraju je osvojio Lewis Hamilton u Ferrariju, dok je kao treći završio Max Verstappen u Red Bullu. Utrku je obilježila i katastrofalna strategija momčadi McLarena te žestoka interna borba Mercedesovih vozača.