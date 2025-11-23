Drama u Formuli 1: Norris i Piastri diskvalificirani u Vegasu!

Podijeli :

Aloisio Mauricio Fotoarena via Guliver

Vodeći vozač Formule 1 Bitanac Lando Norris i njegov momčadski kolega u McLarenu Australac Oscar Piastri diskvalificirani su s Velike nagrade Las Vegasa u nedjelju nakon što su završili drugi, odnosno četvrti.

Obojica su diskvalificirani iz tehničkih razloga jer su podne zaštitne ploče njihovih bolida bile tanje od propisanih 9 milimetara, priopćila je FIA. Podne ploče na oba automobila bile su 0,12 mm pretanke sprijeda i 0,07 mm pretanke straga, prema izjavi FIA-e. Upravno tijelo naglasilo je da je kršenje pravila bilo nenamjerno i da nije bilo namjernog pokušaja zaobilaženja propisa.

Max Verstappen, dominantni pobjednik u svom Red Bullu, bio je najveći dobitnik utrke u pustinji Nevada, jer je Norris izgubio drugo mjesto i 18 bodova koje je zaslužio u utrci za prvenstvo.

POVEZANO VIDEO / Verstappen pokorio Vegas, Norris na korak do naslova

Postolje su tako upotpunila dva vozača Mercedesa, Britanac George Russell i Talijan Kimi Antonelli, koji su se pomaknuli zbog diskvalifikacije McLarena. S dvije preostale utrke u sezoni, Norrisova prednost nad Piastrijem i Verstappenom smanjena je s 30 na samo 24 boda, a sada su obojica Nizozemac i Australac izjednačeni.

Sezona se nastavlja sprint utrkom u Katru, gdje Norris još uvijek može osvojiti svoj prvi svjetski naslov. Finale sezone održava se u Abu Dhabiju za dva tjedna, s maksimalno 58 bodova koje svaki vozač može osvojiti.

