Doohan će biti rezervni vozač Haasa

Australac Jack ‌Doohan ove će sezone biti rezervni vozač momčadi Haas, objavila je u utorak američka ekipa Formule 1.

Prošle godine je 23-godišnji Doohan nastupio u šest utrka Formule 1 za momčad Alpine u kojima nije osvojio niti jedan bod, te ga je zamijenio Argentinac Franco Colapinto. Australac je do kraja sezone u ekipi Alpine imao ulogu rezervnog vozača.

“Momčad Haas je idealno mjesto za nastavak moje karijere u Formuli 1”, izjavio je Jack ‌Doohan. Njegov otac Mick Doohan je u 90-tima bio peterostruki svjetski motociklistički prvak u elitnoj klasi do 500 ccm.

Uz Jacka ‌Doohana, ulogu rezervnog vozača u ekipi Haas imat će i Japanac Ryo Hirakawa.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka VN Australije u Melbourneu, a vozači Haasa u predstojećoj sezoni bit će Francuz Esteban Ocon i Britanac Oliver Bearman.