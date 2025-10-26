Dettwiler u ozbiljnom stanju, aktualni Moto3 prvak dobro prošao u jezivom sudaru

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Švicarski vozač Noah Dettwiler je u teškom stanju i podvrgnut je nekoliko operacija nakon teške nesreće u izlaznom krugu Velike nagrade Malezije Moto3. Ovogodišnji prvak Moto3, José Antonio Rueda, koji je izazvao incident u kojem su ozlijeđena oba vozača, budan je i pri svijesti.

Dettwilerov tim CIP Green Power nije objavio mnogo detalja o stanju mladog švicarskog vozača, osim da mu je potrebna operacija.

“Noah je u dobrim rukama i molimo sve da poštuju njegovu privatnost. U ovom trenutku nećemo objavljivati ​​više informacija. Noah je pravi borac i cijeli tim je uz njega”, navodi se u priopćenju francuskog tima.

Rueda je u strašnoj nesreći zadobio prijelom ruke i višestruke kontuzije, ali dobra je vijest da su bolnički testovi utvrdili da nema ozbiljnih ozljeda glave ili tijela.

Rueda ostaje u bolnici na promatranju, a čekaju ga i daljnji pregledi šake i ruke.

Incident na stazi Sepang dogodio se tijekom starta redoslijeda vozača, kada se Rueda velikom brzinom sudario s Dettwilerom.

Mladi švicarski vozač vozio je sporije na stazi, nakon što je imao problema s motociklom, kada ga je Rueda neobjašnjivo udario. Obojica su završili na tlu, odmah je označena crvena zastava i brzo im je pružena prva pomoć, nakon čega su helikopterom prevezeni u bolnicu.

Nesreća je dovela do promjene rasporeda u Sepangu, a pobjedu u najslabijoj klasi, prvu u karijeri, odnio je Taiyo Furusato iz Honda Team Asia.

