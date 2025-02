Stiže još jedan Super Bowl spektakl, evo što trebate znati

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Ove nedjelje u SAD-u, a pola sata nakon ponoći u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu kreće Super Bowl LIX, koji će se igrati na stadionu Superdome u New Orleansu, najvećem gradu američke savezne države Louisiane.

Bit će to 11. puta da je NOLA domaćin Super Bowla, a po osmi puta će se igrati u Superdomeu. Sučelit će se, kao i prije dvije godine, Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi. Tada su slavili Chiefsi sa 38–35, koji će pokušati postati prva ekipa koja je tri puta zaredom osvojila Super Bowl. I dok Kansas City ima četiri naslova u svojim vitrinama, Philadelphia je jedini prsten osvojila 2018. pobijedivši New England Patriotse.

Također, najbolji vođa navale u NFL-u Patrick Mahomes, koji ima tri Super Bowl prstena, lovi “jarca” Toma Bradyja (eng. GOAT – Greatest Of All Time/ najbolji svih vremena) koji je tijekom karijere osvojio sedam naslova prvaka. A trener Chiefsa, 66-godišnji Andy Brko Reid, koji je u Kansas City donio tri naslova prvaka, mogao bi uskoro dostići američkog Hrvata Billa Belichicka, najuspješnijeg trenera u NFL povijesti. Belichick je s New England Patriotsima osvojio šest naslova prvaka, te još dva kao defenzivni koordinator New York Giantsa.

Treba reći i da će Donald Trump biti prvi aktualni predsjednik koji će prisustvovati najvećem sportskom događaju u Sjedinjenim Državama.

Neslužbeni praznik u SAD-u

Super nedjelja (Super Sunday), kad je na rasporedu Super Bowl odnosno finale doigravanja profesionalne lige američkog nogometa (NFL), je neslužbeni blagdan u SAD-u, ravan onima službenima – Božiću, Danu zahvalnosti i Danu nezavisnosti.

I dok se za Božić i Dan zahvalnosti okupljaju obitelji rasute diljem SAD-a, Amerikanci na Super Bowl u svoje domove pozivaju prijatelje te uz puno jela, pića i dobre zabave prate preko tv ekrana najvažniji sportski događaj na svijetu (uz finale SP u nogometu).

Dan zahvalnosti (četvrti četvrtak u studenome) Amerikanci slave uz pečenu puricu i gledanje footballa, a za vrijeme Super Bowla na meniju su jela s roštilja, pikantna pileća krilca, grickalice i pivo. Osim sportskog značaja, Super Bowl ima i veliki utjecaj na gospodarstvo Sjedinjenih Država, a posebice na ekonomiju gradova koji su domaćini najvećeg sportskog spektakla u SAD-u.

Super Bowl je u pravilu najgledaniji tv događaj u SAD-u. Rekord u tv gledanosti drži prošlogodišnji Super Bowl u Las Vegasu kada je Kansas City u produžetku pobijedio San Francisco 49erse sa 25–22. Imao je prosjek od 123,7 milijuna gledatelja u Americi. Na drugom mjestu je Super Bowl od prije dvije godine u kojem su Chiefsi dobili Eaglese. On je imao prosječnu gledanost od 115 milijuna tv gledatelja.

Treću poziciju, s prosječnom tv gledanošću od 114,8 milijuna, drži Super Bowl iz 2015. u kojem su New England Patriotsi svladali Seattle Seahawkse sa 28–24. Bio je to obračun dvojice trenera hrvatskih korijena, Billa Belichicka i Petea Carrolla (otac mu je Irac, a majka Hrvatica).

Cijena ulaznica

Koliko koštaju ulaznice za ovogodišnji Super Bowl? Iako su cijene basnoslovne (od 4.700 do 75.470 dolara) pravo je pitanje koliko vrijede. Pa ako ih vam netko pokloni, to je kao da vam je poklonio vilu s bazenom.

Super Bowl je prilika da se marketinški stručnjaci upečatljivim reklamnim spotovima istaknu pred najbrojnijom tv publikom u SAD-u. Ujedno, to je najskuplji reklamni prostor na televiziji. Cijena 30 sekundi u tv prijenosu je 2012. godine iznosila tri i pol milijuna dolara, a ove je dvostruko veća. Oglašivači su morali izdvojiti sedam milijuna dolara za 30 sekundi tv reklame.

Dramatično je poskupio i oglasni prostor uoči prijenosa utakmice. Dosad se je to plaćalo dva milijuna dolara za 30 sekundi reklame, a ove godine je dosegnuo cijenu od četiri i pol milijuna dolara.

Nastupi

Za sve glazbenike velika je čast nastupiti tijekom poluvremena Super Bowla (Half time show). Proteklih godina gledatelji su mogli uživati u svirci Rolling Stonesa, Brucea Springsteena, Princea, Madonne, U2, Michaela Jacksona, Red Hot Chili Peppersa, Lady Gage, Beyonce, Stinga, Tine Turner, Stevieja Wondera, Jamesa Browna, Diane Ross, Tonyja Bennetta i drugih glazbenih velikana.

Primijetili ste, na popisu nema diskografske vladarice svijeta Taylor Swift. No, ona će i ove godine ponovno biti u VIP loži iz koje će gledati svog dečka i jednog od najboljih srednjih hvatača (tight end) svih vremena 35-godišnjeg Travisa Kelceja (KC Chiefs). Tako će na svoje doći i pratitelji najveće ljubavne priče u ovom stoljeću (TraTaylor), koji gledaju svaki korak Taylor Swift i Travisa Kelceja (najzgodnijeg muškarca zapadne hemisfere) .

Ako se pitate tko je imao najbolji “Half time show”, onda ta čast, po ocjeni magazina Rolling Stone i Billborda, pripada Princeu, koji je 2007. briljirao u Miamiju. Nažalost, godine 2016. umro je od slučajnog predoziranja fentanilom.

Drugo mjesto na toj listi drži irska rock grupa U2, koja je 2002. godine svirala baš u Superdomeu. Tko ne vjeruje Rolling Stoneu i Billbordu može to provjeriti na YouTubeu.

Ove godine u “Half time showu” nastupit će američki reper Kendrick Lamar, koji je na nedavnoj 67. dodjeli najprestižnijih nagrada u svijetu muzike osvojio Grammyja za najbolju pjesmu godine. Lamara smatraju jednim od najutjecajnijih hip-hopera svoje generacije, koji u svojoj zbirci ima 22 Grammyja. Gošća će mu biti ritam i blues kantautorica Solana Imani Rowe.