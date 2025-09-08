NFL nedjelja je iza nas: Rodgers pokazao da još ima ulja u ‘svići’

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Prva NFL nedjelja donijela je obilje uzbuđenja i priča, među kojima su najviše pažnje privukli debiji Aarona Rodgersa za Pittsburgh Steelerse i Russella Wilsona u dresu New York Giantsa te divizijski derbi Green Bay Packersa i Detroit Lionsa.

Rodgers je svoju eru u Steelersima otvorio upravo protiv bivše momčadi, New York Jetsa. Već prvi napad pretvorio je u touchdown dodavanjem Benu Skowroneku, a istim tempom nastavio je do kraja susreta. Na kraju je ubilježio 244 jarda i četiri touchdowna dodavanjem, predvodeći Pittsburgh do tijesne pobjede 34:32. Kod Jetsa se istaknuo Justin Fields, koji je pogodio 16 od 22 dodavanja i dodao jedan touchdown.

Wilsonov debi prošao je puno lošije. Giantsi su u divizijskom dvoboju poraženi od Washington Commandersa 21:6. Bivši prvak Super Bowla imao je nepreciznu večer sa samo 17 uspješnih dodavanja iz 37 pokušaja, 168 osvojenih jardi i bez touchdowna.

U divizijskom derbiju između Clevelanda i Cincinnatija svu pažnju privukla je situacija na poziciji quarterbacka. Kod Brownsa je startao 40-godišnji Joe Flacco, ispred mladog Dillona Gabriela i Shedeura Sandersa, dok je s druge strane bio zvjezdani Joe Burrow. Bengalsi su na kraju slavili 17:16, iako su mogli izgubiti. Spasio ih je novi kicker Browsna Andre Szmyt promašio je field goal za pobjedu pred kraj susreta i Bengalsi su se izvukli.

Ostatak prvog termina nedjeljnog programa donio je nekoliko zanimljivih ishoda. Indianapolis Coltsi su deklasirali Miami Dolphinse 33:8, Arizona Cardinalsi su svladali New Orleans Saintse 20:13, a istim rezultatom su Las Vegas Raidersi nadigrali New England Patriotse. Tampa Bay Buccaneersi slavili su protiv Atlanta Falconsa 23:20 u dramatičnoj završnici. Falconsi su imali priliku za izjednačenje, ali je Younghoe Koo promašio field goal s 44 jarda.

Jacksonville Jaguarsi su protiv Carolina Panthersa imali uvjerljivo vodstvo 20:3 prije prekida zbog grmljavine, a na kraju su slavili sa sigurnih 26:10.

Kasnije tijekom dana uslijedili su i susreti u kasnijem terminu. Green Bay Packersi su u derbiju s divizijskim rivalom Detroit Lionsima upisali važnu pobjedu 27:13, uz touchdowne Tuckera Krafta, Jaydena Reeda i Josha Jacobsa, a svoj obol pobjedi dao je i kicker Brandon McManus koji je u svih svojih pet pokušaja bio precizan (tri extra pointa i dva field goala). Lionsi su se mučili u napadu te su poene postizali gotovo isključivo preko kickera Jakea Batesa. Pred sam kraj su uspjeli doći do počasnog touchdowna preko Isaaca TeSlae, ali preokret nije bio moguć.

Veliko pojačanje Green Baya, Micah Parsons, donedavni član Dallas Cowboysa, upisao je svoj prvi nastup za Packerse nakon što je potpisao najveći ugovor u povijesti za igrača koji nije quarterback.

Od ostalih utakmica, San Francisco 49ersi su nadigrali Seattle Seahawkse 17:13, Los Angeles Ramsi su slavili protiv Houston Texansa 14:9, a Denver Broncosi su pobijedili Tennessee Titanse 20:12.