Igrač NFL momčadi optužen za obiteljsko nasilje

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Vodstvo NFL lige otvorilo je postupak protiv krilnog igrača Miami Dolphinsa Tyreeka Hilla (31) zbog višestrukih optužbi za obiteljsko nasilje nad suprugom.

Prema dokumentima koje je objavio TMZ, Lakeeta Vaccaro Hill (28) je navela čak osam slučajeva obiteljskog nasilja od ožujka 2024.

Vaccaro Hill tvrdi kako ju je suprug fizički bacao na pod, izbacivao iz doma, gurao cigarete marihuane u lice, čupao kosu….

Par se vjenčao u siječnju 2024. godine, a Vaccaro Hill tvrdi kako je fizičko zlostavljanje započelo već dva mjeseca nakon vjenčanja, uključujući i dok je bila trudna. U travnju ove godine podnijela je zahtjev za razvod braka.

Hill je žestoko porekao sve optužbe, rekavši da su optužbe dio “iznude”. Hill za sada nije kazneno prijavljen, a do četvrtka nije bilo jasno istražuje li i policija ove optužbe.

Glasnogovornik NFL-a Brian McCarthy rekao je kako je “standardna politika lige da preispita ovakva pitanja”, dok su iz redova Dolphinsa poručili kako je “organizacija u komunikaciji s NFL-om i da će pustiti da se proces odvija”.