Super Bowl 60 drugi najgledaniji u povijesti u SAD-u

Ovogodišnji Super Bowl, finale doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu NFL, s prosjekom od 124.9 milijuna gledatelja postao je drugi najgledaniji u povijesti, objavila je specijalizirana agencija za praćenje gledanosti Nielsen.
Uvjerljivu 29-13 pobjedu Seattle Seahawksa protiv New England Patriotsa u SAD-u se moglo gledati na NBC-u, Peacock streaming servisu, kanalu koji emtira program na španjolskom jeziku Telemundo te na NFL+ servisu.
Gledaniji od ovogodišnjeg “Super Bowla” bio je lanjski kada su Philadelphia Eagles pregazili Kansas City Chiefse s peosječnom gledanosti od 127.7 milijuna.
Najveću točku gledanosti ovogodišnji “Super Bowl” dosegao je kada je susret pratilo 137.8 milijuna gledatelja, dok je nastup repera Bad Bunnya u poluvremenu utakmice pratilo 128.2 milijuna gledatelja.
