Hvala Dinamu i Rijeci: Hrvatska preskočila konkurenta i napredovala na ljestvici Uefe

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hrvatski klupski nogomet ponovno bilježi pozitivan iskorak na europskoj sceni. Zahvaljujući uspješnim nastupima GNK Dinamo Zagreb i HNK Rijeka u doigravanju UEFA Europska liga i UEFA Konferencijska liga, Hrvatska je napredovala na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. Preskočena je i izraelska liga, koja je donedavno imala vidljivu bodovnu prednost i stabilniju poziciju.

Svaki osvojeni bod u završnoj fazi natjecanja pokazao se iznimno vrijednim, a hrvatski su predstavnici ostvarili rezultate koji su bili ključni za ovaj pomak. Kontinuirano prikupljanje bodova donijelo je konkretan učinak i omogućilo Hrvatskoj da preuzme prednost.

Važnu ulogu u raspletu imale su i otežane okolnosti u izraelskom nogometu. Zbog ratne situacije i nemogućnosti odigravanja susreta na domaćem terenu, izraelski su klubovi bili primorani igrati na neutralnim stadionima. Takvi uvjeti negativno su se odrazili na formu i kontinuitet njihovih europskih nastupa. Dok su oni gubili korak, hrvatski su klubovi strpljivo skupljali bodove i postupno smanjivali razliku, sve dok nisu i službeno preuzeli vodstvo.

Treba istaknuti i da svi nacionalni savezi plasirani ispred Hrvatske na ljestvici – zaključno s Ciprom na 15. mjestu, koje osigurava dva mjesta u kvalifikacijama za UEFA Liga prvaka – više nemaju aktivnih klubova u europskim natjecanjima. Hrvatska je, zahvaljujući Rijeci, i dalje prisutna na sceni te ima priliku dodatno popraviti nacionalni koeficijent. Svaka pobjeda do kraja natjecanja donosi 0,500 bodova, a remi 0,250, što otvara realnu mogućnost za daljnji napredak.