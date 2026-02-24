Nekoliko kultnih europskih stadiona ugostit će NFL utakmice

Podijeli :

AP Photo/Nam Y. Huh via Guliver

Detroit Lionsi će odigrati jednu utakmicu regularne sezone 2026. u Münchenu, objavio je NFL u utorak.

Protivnik Lionsa i točan datum utakmice bit će objavljeni kada se objavi puni raspored na proljeće.

Dvoboj na Allianz Areni, bit će jedna od čak devet utakmica na četiri kontinenta koje će se iduće sezone igrati u NFL-u izvan SAD-a.

“Njemačka i dalje ostaje ključno tržište u ambicijama NFL-a za međunarodni rast, s najvećom bazom navijača u Europi”, kazao je generalni direktor NFL-a Njemačka Alexander Steinforth.

“Oduševljeni smo što ćemo igrati u Münchenu. Kao organizacija, uložili smo mnogo u njemačko tržište i uzbuđeni smo što ćemo igrati pred našim strastvenim njemačkim navijačima”, dodao je predsjednik i izvršni direktor Lionsa Rod Wood.

U Londonu će se igrati tri utakmice, dvije na stadionu Tottenhama, a jedna na Wembleyju. Jedna utakmica će se igrati u Madridu (stadion Bernabeu), te Melbourneu (Cricket Ground Melbourneu), Mexico Cityju (Estadio Banorte), Parizu (Stade de France), te Rio De Janeiru (Maracana).